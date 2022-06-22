Как Петербург замолчал (нет) в годовщину начала войны

По всей стране прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби — с такими заголовками 22 июня выходят сюжеты федеральных каналов. Показывают протокольные мероприятия, возложение цветов к мемориалам. За скобками остается тот факт, что в одночасье заставить всю страну замолчать хотя бы на одну минуту — технически неосуществимо. А именно такая, судя по анонсам властей, преследовалась цель.

«Во время Всероссийской акции «Минута молчания» прервется вещание эфиров телевидения и радио, прекратят работу кассы в торговых центрах, встанут общественный транспорт и личные автомобили, на предприятиях, где позволяет технологический цикл, остановится работа», — был уверен вице-губернатор города Олег Эргашев.

Корреспонденты «Фонтанки» в назначенное время, 12:15, вышли на улицу, чтобы увидеть, как город замер в минуте молчания.