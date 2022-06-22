    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd54.71eur57.46
    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Как Петербург замолчал (нет) в годовщину начала войны

    3978
    1 комментарий

    По всей стране прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби — с такими заголовками 22 июня выходят сюжеты федеральных каналов. Показывают протокольные мероприятия, возложение цветов к мемориалам. За скобками остается тот факт, что в одночасье заставить всю страну замолчать хотя бы на одну минуту — технически неосуществимо. А именно такая, судя по анонсам властей, преследовалась цель.

    «Если услышите звуки блокадного метронома — остановитесь», — писал в своем тг-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Во время Всероссийской акции «Минута молчания» прервется вещание эфиров телевидения и радио, прекратят работу кассы в торговых центрах, встанут общественный транспорт и личные автомобили, на предприятиях, где позволяет технологический цикл, остановится работа», — был уверен вице-губернатор города Олег Эргашев.

    Корреспонденты «Фонтанки» в назначенное время, 12:15, вышли на улицу, чтобы увидеть, как город замер в минуте молчания.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Никитина Юлия

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    274468422
    Надо было метроном в системе оповещения ГО и ЧС включать, чтобы всех...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close