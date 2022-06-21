Неодносолодовый скотч. Петербург украсили рекламные заплатки

Заплатки разных форм и размеров массово появляются на рекламных плакатах в Петербурге. Появляются они по разным причинам.

Первые заплатки были замечены днём 21 июня на афишах концерта группы «Руки вверх». Если ничего не изменится, стадионное выступление коллектива пройдет 16 июля. Перепечатывать плакаты полностью организаторы не стали.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на старую дату просто наклеили прямоугольник с новой. Проблема возникла, когда концерт пришлось перенести из-за проведения матча Суперкубка на «Газпром Арене».