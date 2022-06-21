Неодносолодовый скотч. Петербург украсили рекламные заплатки

Заплатки разных форм и размеров массово появляются на рекламных плакатах в Петербурге. Появляются они по разным причинам.
Первые заплатки были замечены днём 21 июня на афишах концерта группы «Руки вверх». Если ничего не изменится, стадионное выступление коллектива пройдет 16 июля. Перепечатывать плакаты полностью организаторы не стали.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на старую дату просто наклеили прямоугольник с новой. Проблема возникла, когда концерт пришлось перенести из-за проведения матча Суперкубка на «Газпром Арене».
Еще одни заплатки появились днем на меню бывшего «Макдоналдса», а ныне «Вкусно — и точка». Таким образом закрываются отсутствующие в меню пункты. При помощи накладки заделали даже надпись «Макдоналдс», красовавшуюся на том, что осталось от вывески.
Напомним, «Вкусно — и точка» откроется в Петербурге 22 июня. К концу недели число ресторанов быстрого питания сети увеличится до почти 30.