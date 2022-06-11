В «Зените» рассказали о переносе концерта группы «Руки вверх» из-за Суперкубка

Договор о проведении концерта «Руки вверх» на «Газпром арене» 9 июля не подписан. Документ находится в стадии согласования. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».



Концерт группы должен был пройти на «Газпром арене» 9 июля. Однако на этот день назначено проведение матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Команды будут бороться за Суперкубок. Решение о проведении встречи в Петербурге было принято 10 июня исполкомом РФС.