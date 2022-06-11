В «Зените» рассказали о переносе концерта группы «Руки вверх» из-за Суперкубка

Договор о проведении концерта «Руки вверх» на «Газпром арене» 9 июля не подписан. Документ находится в стадии согласования. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».
Концерт группы должен был пройти на «Газпром арене» 9 июля. Однако на этот день назначено проведение матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Команды будут бороться за Суперкубок. Решение о проведении встречи в Петербурге было принято 10 июня исполкомом РФС.
В «Зените» отмечают, что до принятия решения о проведении игры клуб и организаторы концерта группы «Руки вверх» обсуждали различные сценарии, в том числе возможность переноса концерта.
«Договор на проведение концерта еще не подписан, на данный момент он находится на стадии согласования. Сроки позволят организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие», — цитирует ТАСС пресс-службу «Зенита».
В команде также отметили, что «Газпром арена» будет полностью готова к проведению Суперкубка, и добавили, что поле стадиона находится в оптимальном состоянии. Сейчас газон выкатили, он находится в естественной среде.