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    «Вариант невозможен». Группе «Руки вверх» придется перенести концерт на «Газпром арене» из-за Суперкубка

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    День проведения матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпроме арене» совпал с датой концерта группы «Руки вверх» на том же стадионе. Как сообщает 10 июня «Матч ТВ» со ссылкой на пиар-директора творческого коллектива Петра Шекшеева, для музыкантов это стало неожиданностью.

    «Нам на данный момент ничего не известно о переносе концерта, никто не звонил и не сообщал. Официально об этом мы ничего не знаем, пока договор на 9 июля действует. Вариант, при котором в один день состоится и матч, и концерт, невозможен. Чтобы монтировать сцену, нужно несколько дней. Плюс это невозможно по соображениям безопасности — два мероприятия в один день на одной арене не позволит провести полиция. Когда «Газпром арена» пришлет нам официальное извещение о переносе на конкретную дату, мы послушаемся», — заявил представитель «Руки вверх».

    Ранее стало известно, что РФС принял решение провести 9 июля на «Газпром арене» матч за Суперкубок между футбольными клубами «Зенит» и «Спартак». По традиции титул разыгрывают действующие победители чемпионата России и Кубка России.

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