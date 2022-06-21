Ни ураган, ни санкции не одолели 198-летний Тургеневский дуб. Его клонировали

Воронежские специалисты смогли клонировать знаменитый Тургеневский дуб, который в прошлом году в возрасте 198 лет уничтожил ураган в Музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области. Сейчас в пробирках растут пять клонов — маленьких дубков, заявил 21 июня врио директора Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий Олег Корчагин.
«Работа шла очень сложно, так как это худшие условия для клонирования: дерево старое, в состоянии покоя (к зиме) сгнило, но удалось взять биологический объект — экспланты, часть биологической ткани. Обычно ученые работают с молодыми объектами, с молодыми тканями, а здесь одни проблемы, потому что дерево старое и сгнившее. Условно, из пяти этапов доведения — от взятия экспланта до открытого грунта — мы находимся на втором», — цитирует его ТАСС.
По словам Корчагина, клонировать такое старое дерево в пробирке специалистам ВНИИ еще не приходилось, но спасти Тургеневский дуб они считают делом чести: «кто кроме нас». В итоге клонированные образцы высадят в теплице и получат саженцы, идентичные Тургеневскому дубу.
В ноябре прошлого года дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым, пал жертвой урагана в Музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Сообщалось, что он все равно будет представлять Россию на конкурсе «Европейское дерево года», но дуб попал под санкции — ему запретили участие из-за событий на Украине.