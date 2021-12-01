Важна не красота, а история. На конкурсе «Европейское дерево года» Россию будет представлять поваленный дуб

Посаженный Тургеневым 198-летний дуб будет представлять Россию на конкурсе «Европейское дерево года» — несмотря на то, что накануне его повалил ураган. Об этом 1 декабря написал в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Получили ответ от организаторов международного конкурса «Европейское дерево года». Учитывая неординарность ситуации и принимая во внимание, что европейский конкурс фокусируется не на красоте, возрасте, размере дерева, а прежде всего на его истории и связи с людьми, одобрено наше ходатайство о продолжении участия «Тургеневского дуба» в конкурсе. Он будет представлять Россию в 2022 году», — поделился Клычков в сториз.