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Важна не красота, а история. На конкурсе «Европейское дерево года» Россию будет представлять поваленный дуб

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Посаженный Тургеневым 198-летний дуб будет представлять Россию на конкурсе «Европейское дерево года» — несмотря на то, что накануне его повалил ураган. Об этом 1 декабря написал в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Получили ответ от организаторов международного конкурса «Европейское дерево года». Учитывая неординарность ситуации и принимая во внимание, что европейский конкурс фокусируется не на красоте, возрасте, размере дерева, а прежде всего на его истории и связи с людьми, одобрено наше ходатайство о продолжении участия «Тургеневского дуба» в конкурсе. Он будет представлять Россию в 2022 году», — поделился Клычков в сториз.

Ранее губернатор отметил, что жители как Орловской области, так и других регионов предлагают «варианты увековечивания» дуба.

Накануне пресс-служба орловского Музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» сообщила, что 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым, пал жертвой урагана.

Спасское-Лутовиново — усадьба матери Тургенева, где он провел детство и куда регулярно приезжал на каникулы и отдых, а впоследствии пребывал в ссылке. Здесь он написал несколько произведений, включая роман «Отцы и дети».

Тургенев любил Спасское. «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь…» — писал он в одном из последних своих писем из Франции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Владислав М
Рухнувший дуб будет олицетворять падение уровня жизни россиян.
Pilat
Чем хорош дуб.
В принципе его можно поставить вертикально, а корни просто забетонировать.
Живые листья заменить на пластиковые.
Поставить оградку в радиусе метров 15.
И назвать это - дубовые мощи.
Желающих поглазеть на сиё чудо будет еще больше, чем пока он был живым.
266410437
Россия - дороги+дураки, а теперь еще и Дуб...поваленный...перепил наверно...
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