Жертвой урагана пал 198-летний дуб, посаженный Тургеневым в орловской усадьбе

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», — поделился директор Музея Тургенева Сергей Ступин.

Дуб был внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев России, а в этом году его признали главным деревом страны. В феврале дуб ожидало участие в конкурсе «Европейское дерево года», а также готовились два произведения в его честь: «портрет» от местных школьников и видеоролик от сотрудников музея.



Помимо дуба, ураган погубил в заповеднике несколько старых елей, ясеней и берез, а также потрепал старинную липовую аллею. Порывы ветра достигали 30 м/с, отмечают в пресс-службе.



Спасское-Лутовиново — усадьба матери Тургенева, где он провел детство и регулярно приезжал на каникулы и отдых, а впоследствии пребывал в ссылке. Здесь он написал несколько произведений, включая роман «Отцы и дети».



Тургенев любил Спасское. «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь…» – писал он в одном из последних своих писем из Франции.

