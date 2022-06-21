Император пошалил. За поездку удава в метро Петербурга могут наказать сотрудников подземки

Поездка императорского удава Васи может закончиться не слишком хорошо для сотрудников петербургского метрополитена. Проверку произошедшего проводит прокуратура.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в подземку владелец Васи зашел из центра — прямиком из вестибюля станции метро «Гостиный двор». Ехать пришлось долго, аж до «Беговой».
Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com/архивное видео
Сейчас прокуратуре предстоит оценить, насколько пассажиру с экзотическим другом удалось соблюсти правила перевозки. Не исключено и наказание для сотрудников ГУП «Петербургский метрополитен». Их проверяют на внимательность при «осуществлении контрольно-пропускного режима».
Добавим, что владелец Васи оказался серийным троллем пассажиров подземки. Днем 21 июня он же прокатился по подземке с полозом — видео в социальных сетях снова опубликовали очевидцы.
Ранее Алексей рассказывал «Фонтанке», что поездка Васи в вагоне метро никого не напугала, а напротив, вызвала любопытство пассажиров. Про питомца он сообщил, что это «милый и спокойный зверь».