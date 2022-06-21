    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    2 м/с, сев

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd54.71eur57.46
    1 доллар = 55 рублейОдинокий отель в ИматреБунт на "Скорой"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Император пошалил. За поездку удава в метро Петербурга могут наказать сотрудников подземки

    1064
    3 комментария

    Поездка императорского удава Васи может закончиться не слишком хорошо для сотрудников петербургского метрополитена. Проверку произошедшего проводит прокуратура.

    Фото: из личного архива владельца удава Алексея
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает пресс-служба ведомства, в подземку владелец Васи зашел из центра — прямиком из вестибюля станции метро «Гостиный двор». Ехать пришлось долго, аж до «Беговой».

    Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com/архивное видео

    Сейчас прокуратуре предстоит оценить, насколько пассажиру с экзотическим другом удалось соблюсти правила перевозки. Не исключено и наказание для сотрудников ГУП «Петербургский метрополитен». Их проверяют на внимательность при «осуществлении контрольно-пропускного режима».

    Добавим, что владелец Васи оказался серийным троллем пассажиров подземки. Днем 21 июня он же прокатился по подземке с полозом — видео в социальных сетях снова опубликовали очевидцы.

    Ранее Алексей рассказывал «Фонтанке», что поездка Васи в вагоне метро никого не напугала, а напротив, вызвала любопытство пассажиров. Про питомца он сообщил, что это «милый и спокойный зверь».

    Фото: из личного архива владельца удава Алексея

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Джастис
    Когда с кем - нибудь случится инфаркт, тогда, может и накажут этих сотрудников подземки. Куда они смотрят ? Некоторые люди панически боятся змей. До этого Леши все - равно ничего не дойдет.
    Evil_Dogooder
    Наказать сотрудников т.н. службы безопасности метрополитена — идея хорошая, а то они только студентов с рюкзаками ощупывать горазды. И адекватную меру наказания выдумывать не нужно — провинившихся этому самому удаву и скормить.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close