Мама футболиста Аршавина со второй судебной попытки добилась «ренты» от невестки

Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону матери футболиста Андрея Аршавина Татьяны. Теперь бывшая невестка Алиса должна ей почти два миллиона рублей.
О решении сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня. В ноябре прошлого года Татьяне Аршавиной отказал Красносельский районный суд. Она просила взыскать с невестки около двух миллионов неосновательного обогащения, а также пошлины и проценты. Суть претензии заключалась в том, что бывшая жена футболиста Алиса Аршавина год жила в доме тещи просто так и выезжать не собиралась, несмотря на судебное решение о выселении. Соответственно продать или сдать дом Татьяна не могла.
Суд в апелляционной инстанции признал доводы состоятельными, решение первого суда отменил и удовлетворил требования полностью.