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    Мама футболиста Аршавина со второй судебной попытки добилась «ренты» от невестки

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    3 комментария

    Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону матери футболиста Андрея Аршавина Татьяны. Теперь бывшая невестка Алиса должна ей почти два миллиона рублей.

    О решении сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня. В ноябре прошлого года Татьяне Аршавиной отказал Красносельский районный суд. Она просила взыскать с невестки около двух миллионов неосновательного обогащения, а также пошлины и проценты. Суть претензии заключалась в том, что бывшая жена футболиста Алиса Аршавина год жила в доме тещи просто так и выезжать не собиралась, несмотря на судебное решение о выселении. Соответственно продать или сдать дом Татьяна не могла.

    Суд в апелляционной инстанции признал доводы состоятельными, решение первого суда отменил и удовлетворил требования полностью.

    Андрей Аршавин развёлся с Алисой в 2019 году. Судебный процесс отметился непомерными аппетитами женщины и ее финансовым деклассированием. Кроме развода, Алиса требовала с Аршавина 4,5 миллиона рублей в месяц — два миллиона на содержание общей дочки Есении и два с половиной миллиона на содержание самой себя.

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    Комментарии (3)

    Инкогнито2021
    ну и семейка!
    Kezevo
    Молодец Андрей, "майор ФСБ" получила то что заслужила.
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