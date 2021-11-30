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Хотела взыскать деньги за проживание в своем доме. Суд отклонил иск матери Аршавина к его экс-супруге

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Красносельский райсуд Петербурга отклонил иск матери экс-футболиста Андрея Аршавина к его бывшей жене Алисе. Татьяна Аршавина хотела взыскать с экс-невестки неосновательное обогащение.

В иске говорилось, что Алиса занимает жилплощадь Татьяны без оснований — более того, даже после судебного решения о выселении. Якобы она жила там безвозмездно, лишая Татьяну возможности продать дом. «Фонтанка» писала, что в иске шла речь об особняке в Коломягах. Урегулировать конфликт во внесудебном порядке не вышло.

Татьяна Аршавина просила взыскать с бывшей жены сына почти два миллиона рублей — сумму неосновательного обогащения в течение года, а также проценты и госпошлину. В марте 2021-го суд оставил исковое заявление без движения до 1 апреля в связи с нарушением требований ГПК РФ — Аршавина указала в заявлении не все необходимые данные.

Андрей Аршавин развёлся с Алисой в 2019 году. Судебный процесс отметился непомерными аппетитами женщины и ее финансовым деклассированием. Кроме развода, Алиса требовала с Аршавина 4,5 миллиона рублей в месяц — два миллиона на содержание общей дочки Есении и два с половиной миллиона на содержание самой себя.

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Комментарии (7)

Brezhnev
Очень интересно, ну прямо очень
perekuz
Количество денег на содержание ребёнка определено законом, а бывшей жене формально никто платить не обязан.
chip1
Ну и Алиса, нельзя же столько грибов употреблять, нынче в РФ на это и Александр Иванович может внимание обратить, ждет тогда дорога дальняя, дом казенный))
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