Финляндия снимает ограничения на визы для россиян

Ограничения на прием визовых заявление от жителей России снимаются с 1 июля. Об этом сообщает посольство Финляндии в России.

Как говорится в сообщении посольства, визовые заявления можно будет подать только по предварительной записи. Там также напоминают, что рассмотрение визовых заявлений в Финляндию будет проводиться согласно кодексу Евросоюза.



Соглашение об упрощенной выдаче виз для жителей России частично приостановлено, напоминают в посольстве Финляндии. Правда, касается это лишь представителей официальных делегаций. Например, дипломатов или тех, кто связан с бизнесом.