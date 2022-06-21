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    Финляндия снимает ограничения на визы для россиян

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    7 комментариев

    Ограничения на прием визовых заявление от жителей России снимаются с 1 июля. Об этом сообщает посольство Финляндии в России.

    Как говорится в сообщении посольства, визовые заявления можно будет подать только по предварительной записи. Там также напоминают, что рассмотрение визовых заявлений в Финляндию будет проводиться согласно кодексу Евросоюза.

    Соглашение об упрощенной выдаче виз для жителей России частично приостановлено, напоминают в посольстве Финляндии. Правда, касается это лишь представителей официальных делегаций. Например, дипломатов или тех, кто связан с бизнесом.

    Напомним, что о снятии коронавирусных ограничений на границе, в том числе для россиян, Финляндия объявила накануне. У открытых теоретически финских границ есть одно «но»: российская сторона пока не сняла ограничения со своей стороны. Таким образом, Финляндия впустит, а вот Россия может не выпустить. О том, когда ограничения будут сняты, «Фонтанке» ответило правительство.

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    Комментарии (7)

    Гриб
    Так мало инфы что нужно дубли и трубли плодить? https://www.fontanka.ru/2022/06/20/71424689/all.comments.html/
    NoName1234
    Через Турцию можно, за ферри к финнам
    Alex527
    Супер. Наконец-то.)
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