Холодный центр. В трёх исторических районах Петербурга отключат горячую воду

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» предупреждает горожан о проведении очередных испытаний тепловых сетей на плотность и прочность. В среду, 22 июня, температура воды в трубах из-за этого не будет превышать 40 градусов в домах трёх центральных районов Петербурга.
Как сообщили в компании 21 июня, в зону работ входят теплосети, расположенные по следующим улицам:
Адмиралтейский район
- Бумажная ул.
- Перекопская ул.
- ул. Шкапина
- Дровяная ул.
- Курляндская ул.
- ул. Циолковского
- ул. Степана Разина
- Садовая ул.
- Канонерская ул.
- ул. Союза Печатников
- Псковская ул.
- Витебская ул.
- Мясная ул.
- ул. Володи Ермака
- ул. Лабутина
- Мастерская ул.
- ул. Александра Блока
- ул. Писарева
- 10-я Красноармейская ул.
- ул. Декабристов
- ул. Глинки
- ул. Якубовича
- Галерная ул.
- Почтамтская ул.
- Большая Морская ул.
- Нарвский пр.
- Рижский пр.
- Старо-Петергофский пр.
- Лермонтовский пр.
- Английский пр.
- пр. Римского-Корсакова
- Вознесенский пр.
- наб. Бумажного канала
- наб. Обводного канала
- наб. реки Фонтанки
- наб. реки Пряжки
- наб. Крюкова канала
- наб. канала Грибоедова
- Английская наб.
- Дерптский пер.
- Ревельский пер.
- пер. Лодыгина
- Либавский пер.
- Климов пер.
- Прядильный пер.
- Дровяной пер.
- Матисов пер.
- Минский пер.
- Рабочий пер.
- пер. Матвеева
- пер. Макаренко
- Кустарный пер.
- Никольский пер.
- Конногвардейский пер.
- Почтамтский пер.
- пл. Труда
- Театральная пл.
- Исаакиевская пл.
- Конногвардейский бульвар
Кировский район
- Балтийская ул.
- Баррикадная ул.
- ул. Белоусова
- ул. Возрождения
- ул. Гладкова
- ул. Губина
- ул. Зенитчиков
- ул. Зои Космодемьянской
- ул. Ивана Черных
- ул. Калинина
- Кемеровская ул.
- ул. Корнеева
- ул. Косинова
- Кронштадтская ул.
- ул. Маршала Говорова
- ул. Метростроевцев
- Новоовсянниковская ул.
- Оборонная ул.
- Промышленная ул.
- Севастопольская ул.
- ул. Трефолева
- Тракторная ул.
- Турбинная ул.
- ул. Швецова
- Лермонтовский пер.
- Майков пер.
- Молодежный пер.
- Огородный пер.
- Охотничий пер.
- Сивков пер.
- Урхов пер.
- Урюпин пер.
- пр. Стачек
- пл. Стачек
Центральный район
- Гороховая ул.
- Малая Морская ул.
- Миллионная ул.
- Невский пр.
- Дворцовая пл.
«Фонтанка» писала, что во вторник, 21 июня, испытания теплосетей проходят в Кировском районе города.
Напомним, ранее комитет по энергетике рассказал о разных сроках отключения горячей воды в Петербурге в межотопительный период.