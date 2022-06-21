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    Холодный центр. В трёх исторических районах Петербурга отключат горячую воду

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    АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» предупреждает горожан о проведении очередных испытаний тепловых сетей на плотность и прочность. В среду, 22 июня, температура воды в трубах из-за этого не будет превышать 40 градусов в домах трёх центральных районов Петербурга.

    Как сообщили в компании 21 июня, в зону работ входят теплосети, расположенные по следующим улицам:

    Адмиралтейский район

    • Бумажная ул.
    • Перекопская ул.
    • ул. Шкапина
    • Дровяная ул.
    • Курляндская ул.
    • ул. Циолковского
    • ул. Степана Разина
    • Садовая ул.
    • Канонерская ул.
    • ул. Союза Печатников
    • Псковская ул.
    • Витебская ул.
    • Мясная ул.
    • ул. Володи Ермака
    • ул. Лабутина
    • Мастерская ул.
    • ул. Александра Блока
    • ул. Писарева
    • 10-я Красноармейская ул.
    • ул. Декабристов
    • ул. Глинки
    • ул. Якубовича
    • Галерная ул.
    • Почтамтская ул.
    • Большая Морская ул.
    • Нарвский пр.
    • Рижский пр.
    • Старо-Петергофский пр.
    • Лермонтовский пр.
    • Английский пр.
    • пр. Римского-Корсакова
    • Вознесенский пр.
    • наб. Бумажного канала
    • наб. Обводного канала
    • наб. реки Фонтанки
    • наб. реки Пряжки
    • наб. Крюкова канала
    • наб. канала Грибоедова
    • Английская наб.
    • Дерптский пер.
    • Ревельский пер.
    • пер. Лодыгина
    • Либавский пер.
    • Климов пер.
    • Прядильный пер.
    • Дровяной пер.
    • Матисов пер.
    • Минский пер.
    • Рабочий пер.
    • пер. Матвеева
    • пер. Макаренко
    • Кустарный пер.
    • Никольский пер.
    • Конногвардейский пер.
    • Почтамтский пер.
    • пл. Труда
    • Театральная пл.
    • Исаакиевская пл.
    • Конногвардейский бульвар

    Кировский район

    • Балтийская ул.
    • Баррикадная ул.
    • ул. Белоусова
    • ул. Возрождения
    • ул. Гладкова
    • ул. Губина
    • ул. Зенитчиков
    • ул. Зои Космодемьянской
    • ул. Ивана Черных
    • ул. Калинина
    • Кемеровская ул.
    • ул. Корнеева
    • ул. Косинова
    • Кронштадтская ул.
    • ул. Маршала Говорова
    • ул. Метростроевцев
    • Новоовсянниковская ул.
    • Оборонная ул.
    • Промышленная ул.
    • Севастопольская ул.
    • ул. Трефолева
    • Тракторная ул.
    • Турбинная ул.
    • ул. Швецова
    • Лермонтовский пер.
    • Майков пер.
    • Молодежный пер.
    • Огородный пер.
    • Охотничий пер.
    • Сивков пер.
    • Урхов пер.
    • Урюпин пер.
    • пр. Стачек
    • пл. Стачек

    Центральный район

    • Гороховая ул.
    • Малая Морская ул.
    • Миллионная ул.
    • Невский пр.
    • Дворцовая пл.

    «Фонтанка» писала, что во вторник, 21 июня, испытания теплосетей проходят в Кировском районе города.

    Напомним, ранее комитет по энергетике рассказал о разных сроках отключения горячей воды в Петербурге в межотопительный период.

    В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года. Наряду с современными средствами диагностики состояния трубопроводов (акустическими датчиками, роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников) гидравлика остается одним из самых надежных методов проверки тепловых сетей.

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