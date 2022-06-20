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    Снова запасайтесь тазиками. «Теплосеть» рассказала, где пройдут очередные испытания

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    1 комментарий

    АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» анонсирует очередные испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Во вторник, 21 июня, они пройдут в Кировском районе города, сообщили в компании 20 июня.

    В «Теплосети» уточнили, что в зону работ в этот раз входят тепловые сети, проходящие по улицам: Кронштадтской, Зайцева, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Маринеско, Краснопутиловской, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина; проспектам: Трамвайному, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов, Народного Ополчения и Дороге на Турухтанные острова.

    Температура воды в домах, расположенных по вышеперечисленным улицам, на время проведения испытаний будет понижена до 40 градусов.

    Напомним, ранее комитет по энергетике Петербурга рассказал о разных сроках отключения горячей воды в городе в межотопительный период.

    В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года. Наряду с современными средствами диагностики состояния трубопроводов (акустическими датчиками, роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников) гидравлика остается одним из самых надежных методов проверки тепловых сетей.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    НИКТО В МИРЕ не производит "очередные испытания тепловых сетей на плотность и прочность"! Это родное отечественное изобретение! Безумная идея нагревать воду в одном месте, а потоки кипятка под большим давлением пускать в разные стороны многомиллионного города!
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