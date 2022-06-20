Снова запасайтесь тазиками. «Теплосеть» рассказала, где пройдут очередные испытания

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» анонсирует очередные испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Во вторник, 21 июня, они пройдут в Кировском районе города, сообщили в компании 20 июня.

В «Теплосети» уточнили, что в зону работ в этот раз входят тепловые сети, проходящие по улицам: Кронштадтской, Зайцева, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Маринеско, Краснопутиловской, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина; проспектам: Трамвайному, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов, Народного Ополчения и Дороге на Турухтанные острова.

Температура воды в домах, расположенных по вышеперечисленным улицам, на время проведения испытаний будет понижена до 40 градусов.

Напомним, ранее комитет по энергетике Петербурга рассказал о разных сроках отключения горячей воды в городе в межотопительный период.

