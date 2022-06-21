    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    2 м/с, сев

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd56.17eur58.8
    1 доллар = 55 рублейКогда будет КАД-2Где в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Где искать клеща: показываем на одной картинке, куда они присасываются чаще всего

    Разбираемся вместе с врачами

    5921
    1 комментарий
    Отправляться в лес лучше в закрытой одежде и регулярно осматриваться
    Отправляться в лес лучше в закрытой одежде и регулярно осматриватьсяФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В сезон загородного отдыха стоит помнить обо всех опасностях, которые он за собой несет, одна из них — клещи. При укусе клеща очень важно его вовремя найти и передать на анализ, чтобы разобраться, был ли клещ носителем боррелиоза и энцефалита, однако это не всегда легко — клещи любят прятаться. Мы выяснили у врачей, где именно искать присосавшегося клеща в первую очередь.

    Оказалось, что у детей и взрослых эти места отличаются: у взрослых клещи чаще всего присасываются в паху, в подмышках, у детей — это уши, волосистая часть головы, шея.

    — Вообще человека клещ, действительно, может укусить хоть куда, но обращаются к нам чаще именно с этими участками. Также — живот, между лопаток, поясница, ягодицы, — говорит врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге Анастасия Якупова. — На самом деле, сложно честно сказать, почему чаще клещи присасываются у взрослых и детей на разные участки тела. Логично, что ребенок меньше и клещ быстрее поднимается, но каких-либо публикаций на этот счет нет и точно ответить мы не можем.

    Сохраните эту памятку, чтобы поглядывать каждый раз, когда соберетесь в лес
    Сохраните эту памятку, чтобы поглядывать каждый раз, когда соберетесь в лесВиталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Если вы заметили присосавшегося клеща, его нужно удалить, но лучше не делать это самостоятельно — отправляйтесь в травмпункт, там вам помогут. После этого клеща нужно отправить на исследование, чтобы узнать, является ли он переносчиком инфекции. На исследование его тоже нужно отправлять правильно: возьмите контейнер для анализов (такие продаются в аптеке), положите туда сначала влажный ватный диск и только затем — клеща. Влага нужна, чтобы клещ не высох и не раскрошился — иначе его не примут на исследование. Узнать, куда принимают клещей на исследование, можно в Роспотребнадзоре, также такую услугу предоставляют некоторые платные лаборатории.

    Даже если сохранить клеща не удалось, помните, что чем раньше человек обратится к врачу — тем лучше. Болезни можно вылечить или предотвратить осложнения. В случае энцефалита вам введут иммуноглобулин, при боррелиозе назначат антибиотики. Но сделать это нужно в первые 72 часа после укуса. Также следует обратиться к врачу, если после посещения леса появились температура, озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах. Иногда клещ отпадает раньше, чем мы его заметим, а болезни остаются. Подробнее о боррелиозе и энцефалите, а также о том, почему клещи опасны даже для привитых, мы рассказывали в этом материале.

    Отправляться в лес лучше в закрытой одежде и регулярно осматриваться
    Отправляться в лес лучше в закрытой одежде и регулярно осматриватьсяФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
    Сохраните эту памятку, чтобы поглядывать каждый раз, когда соберетесь в лес
    Сохраните эту памятку, чтобы поглядывать каждый раз, когда соберетесь в лесВиталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    Екатерина Бормотова

    Журналист национальной редакции

    болезниборрелиоздетиклещиукус клещаэнцефалит
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Игoрь
    Ничто так не сближает как совместный осмотр на клещей)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close