Где искать клеща: показываем на одной картинке, куда они присасываются чаще всего

Отправляться в лес лучше в закрытой одежде и регулярно осматриваться Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





В сезон загородного отдыха стоит помнить обо всех опасностях, которые он за собой несет, одна из них — клещи. При укусе клеща очень важно его вовремя найти и передать на анализ, чтобы разобраться, был ли клещ носителем боррелиоза и энцефалита, однако это не всегда легко — клещи любят прятаться. Мы выяснили у врачей, где именно искать присосавшегося клеща в первую очередь.

Оказалось, что у детей и взрослых эти места отличаются: у взрослых клещи чаще всего присасываются в паху, в подмышках, у детей — это уши, волосистая часть головы, шея.



— Вообще человека клещ, действительно, может укусить хоть куда, но обращаются к нам чаще именно с этими участками. Также — живот, между лопаток, поясница, ягодицы, — говорит врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге Анастасия Якупова. — На самом деле, сложно честно сказать, почему чаще клещи присасываются у взрослых и детей на разные участки тела. Логично, что ребенок меньше и клещ быстрее поднимается, но каких-либо публикаций на этот счет нет и точно ответить мы не можем.



Сохраните эту памятку, чтобы поглядывать каждый раз, когда соберетесь в лес Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Если вы заметили присосавшегося клеща, его нужно удалить, но лучше не делать это самостоятельно — отправляйтесь в травмпункт, там вам помогут. После этого клеща нужно отправить на исследование, чтобы узнать, является ли он переносчиком инфекции. На исследование его тоже нужно отправлять правильно: возьмите контейнер для анализов (такие продаются в аптеке), положите туда сначала влажный ватный диск и только затем — клеща. Влага нужна, чтобы клещ не высох и не раскрошился — иначе его не примут на исследование. Узнать, куда принимают клещей на исследование, можно в Роспотребнадзоре, также такую услугу предоставляют некоторые платные лаборатории.

Даже если сохранить клеща не удалось, помните, что чем раньше человек обратится к врачу — тем лучше. Болезни можно вылечить или предотвратить осложнения. В случае энцефалита вам введут иммуноглобулин, при боррелиозе назначат антибиотики. Но сделать это нужно в первые 72 часа после укуса. Также следует обратиться к врачу, если после посещения леса появились температура, озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах. Иногда клещ отпадает раньше, чем мы его заметим, а болезни остаются. Подробнее о боррелиозе и энцефалите, а также о том, почему клещи опасны даже для привитых, мы рассказывали в этом материале.