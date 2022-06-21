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    Мужчину, обвиняемого в домогательствах к школьнице и тушении о её лицо сигареты, отправили до конца лета в СИЗО

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    Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство об аресте в отношении Михаила Астахова, которого обвиняют в двух нападениях — на школьницу и женщину с домогательствами.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня, его рассматривали в закрытом заседании. Обвиняемый вину признал в полном объеме, а избрание меры пресечения оставил на усмотрение суда. Адвокат его просил более мягкую меру.

    Суд ходатайство следствия удовлетворил и отправил Астахова в СИЗО до 18 августа 2022 года.

    Как писала «Фонтанка», мужчине инкриминируется два эпизода, произошедших 18 июня. По версии следствия, около половины второго в банке на улице Пограничника Гарькавого он якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 23-летней женщины. А через пару часов приставал к 16-летней на детской площадке и прижег ей лицо сигаретой.

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