Мужчину, обвиняемого в домогательствах к школьнице и тушении о её лицо сигареты, отправили до конца лета в СИЗО

Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство об аресте в отношении Михаила Астахова, которого обвиняют в двух нападениях — на школьницу и женщину с домогательствами.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня, его рассматривали в закрытом заседании. Обвиняемый вину признал в полном объеме, а избрание меры пресечения оставил на усмотрение суда. Адвокат его просил более мягкую меру.
Суд ходатайство следствия удовлетворил и отправил Астахова в СИЗО до 18 августа 2022 года.
Как писала «Фонтанка», мужчине инкриминируется два эпизода, произошедших 18 июня. По версии следствия, около половины второго в банке на улице Пограничника Гарькавого он якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 23-летней женщины. А через пару часов приставал к 16-летней на детской площадке и прижег ей лицо сигаретой.