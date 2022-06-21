Мужчину, обвиняемого в домогательствах к школьнице и тушении о её лицо сигареты, отправили до конца лета в СИЗО

Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство об аресте в отношении Михаила Астахова, которого обвиняют в двух нападениях — на школьницу и женщину с домогательствами.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 июня, его рассматривали в закрытом заседании. Обвиняемый вину признал в полном объеме, а избрание меры пресечения оставил на усмотрение суда. Адвокат его просил более мягкую меру.

