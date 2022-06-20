    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаРазговор с БурбулисомРодители не хотят слияния школОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Нападение на школьницу с домогательствами и сигаретой в Петербурге стало уголовным делом. В нем появилась вторая жертва

    3776
    обсудить

    После задержания подозреваемого в нападении на девочку на детской площадке в Красносельском районе в полицию пришла еще одна жертва предполагаемого рукоблуда.

    23-летняя заявительница, судя по всему, подверглась нападению первой: на нее мужчина напал около половины второго дня 18 июня в помещении банка на улице Пограничника Гарькавого, стало известно «Фонтанке» 20 июня.

    После этого злоумышленник дошел до детской площадки у дома 241, корпус 5, по проспекту Народного Ополчения, там распустил руки, увидев 16-летнюю девочку. А на её сопротивление притушил сигарету о её лицо.

    Подозреваемого — 25-летнего жителя Красносельского района — задержали в тот же день.

    СК возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close