Нападение на школьницу с домогательствами и сигаретой в Петербурге стало уголовным делом. В нем появилась вторая жертва

После задержания подозреваемого в нападении на девочку на детской площадке в Красносельском районе в полицию пришла еще одна жертва предполагаемого рукоблуда.



23-летняя заявительница, судя по всему, подверглась нападению первой: на нее мужчина напал около половины второго дня 18 июня в помещении банка на улице Пограничника Гарькавого, стало известно «Фонтанке» 20 июня.

