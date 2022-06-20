Нападение на школьницу с домогательствами и сигаретой в Петербурге стало уголовным делом. В нем появилась вторая жертва

После задержания подозреваемого в нападении на девочку на детской площадке в Красносельском районе в полицию пришла еще одна жертва предполагаемого рукоблуда.
23-летняя заявительница, судя по всему, подверглась нападению первой: на нее мужчина напал около половины второго дня 18 июня в помещении банка на улице Пограничника Гарькавого, стало известно «Фонтанке» 20 июня.
После этого злоумышленник дошел до детской площадки у дома 241, корпус 5, по проспекту Народного Ополчения, там распустил руки, увидев 16-летнюю девочку. А на её сопротивление притушил сигарету о её лицо.
Подозреваемого — 25-летнего жителя Красносельского района — задержали в тот же день.
СК возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».