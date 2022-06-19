На юге Петербурга задержали мужчину, который распустил руки на детской площадке и прижег лицо сигаретой школьнице

Сотрудники уголовного розыска Красносельского района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемого в нападении на 16-летнюю девушку.
Пострадавшая обратилась в полицию накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 19 июня. Она, по предварительной информации, рассказала, что часом ранее на детской площадке во дворе дома 241, корпус 5, по проспекту Народного Ополчения на нее напал мужчина. Он якобы совершил в отношении нее развратные действия, а также прижег сигаретой лицо.
Через полчаса неподалеку от места нападения полицейские задержали подозреваемого — 25-летнего местного жителя. Его доставили в отдел.
Материалы переданы в СК для принятия решения.