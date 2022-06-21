На севере Васильевского острова начали намывать последний искусственный участок земли

Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время специалисты «ЛСР. Базовые» (входит в «Группу ЛСР») осуществляют первичную отсыпку, она займет два месяца. Всего в процессе задействовано 11 единиц дорожно-строительной техники: шесть сочлененных самосвалов, два экскаватора, два бульдозера и один каток. Песок свозят к водной границе, где его укладывают.

Параллельно идет выравнивание дна. Самоходные баржи типа «Невский» с морским песком, добытым на месторождениях в акватории Финского залива, разгружаются гидроперегружателем. Он подает песок с водой по комбинированному пульпопроводу на специальное грунторазбрасывающее устройство, управляемое универсальной несамоходной плавучей монтажной платформой с низкосидящим буксиром.



— Работы ведутся в соответствии с проектом, который прошел все необходимые согласования, в том числе экологические, — отмечает заместитель генерального директора по управлению флотом и гидротехническими сооружениями «ЛСР.Базовые» Владимир Крикунов. — Образование песчаной взвеси в воде не должно вводить в заблуждение — это обычный эффект при проведении гидротехнических работ и он учтен экспертами при выдаче положительных заключений.

