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    На севере Васильевского острова начали намывать последний искусственный участок земли

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    8 комментариев

    В северной части Васильевского острова начался завершающий этап по подъему высотных отметок. Работы идут над последним искусственным участком земли.

    Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время специалисты «ЛСР. Базовые» (входит в «Группу ЛСР») осуществляют первичную отсыпку, она займет два месяца. Всего в процессе задействовано 11 единиц дорожно-строительной техники: шесть сочлененных самосвалов, два экскаватора, два бульдозера и один каток. Песок свозят к водной границе, где его укладывают.

    Параллельно идет выравнивание дна. Самоходные баржи типа «Невский» с морским песком, добытым на месторождениях в акватории Финского залива, разгружаются гидроперегружателем. Он подает песок с водой по комбинированному пульпопроводу на специальное грунторазбрасывающее устройство, управляемое универсальной несамоходной плавучей монтажной платформой с низкосидящим буксиром.

    — Работы ведутся в соответствии с проектом, который прошел все необходимые согласования, в том числе экологические, — отмечает заместитель генерального директора по управлению флотом и гидротехническими сооружениями «ЛСР.Базовые» Владимир Крикунов. — Образование песчаной взвеси в воде не должно вводить в заблуждение — это обычный эффект при проведении гидротехнических работ и он учтен экспертами при выдаче положительных заключений.

    Напомним, что на этом участке построят квартал, рассчитанный на несколько тысяч жителей. Он будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой, в том числе социальной — запроектировано восемь детских садов на 1925 мест, три школы на 4125 учеников, а также поликлиника на 600 посещений. Строительство социальных объектов будет вестись параллельно с жилой застройкой.

    Благоустройство нового квартала включает в себя также создание набережной, пляжа протяженностью 550 метров, парка, прогулочных и спортивных зон, а также обустройство мест для игр и отдыха. Полностью проект планируется завершить в 2033 году.

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    Комментарии (8)

    267081996
    Осушить Финский залив, затем выйти в Балтийское море и начать осушать уже его в пику северным соседям...
    VKuser151346904
    Со всей социалкой?))) Не смешите мои тапки! Сейчас там мрак. Один кривой мостик, ведущий к Прибалтийской. Там всегда пробки. Нет садов, магазинов, школ, автобусов и так далее. С новой территорией будет аналогично. Муравейники!!!
    фру
    Проезжали тут недавно с мужем - это ж надо было так за с ..ть территорию и вид на залив. Кошмарные кудрятники.
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