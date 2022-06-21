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    Власти Калининградской области рассказали, что запретили перевозить транзитом через Литву

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    15 комментариев

    Минэкономразвития Калининградской области опубликовало список товаров, которые запрещены для транзита через Литву. Перечень появился 20 июня на сайте ведомства.

    В список попали продукция железа, стали, алкоголь, лес, икра, удобрения, цветные металлы, цемент. Также в перечне есть и нефтепродукты — бензин и дизель. Однако автомобильное топливо можно перевозить до 5 февраля 2023 года. Кроме того, в списке — сигары, парфюмерия, лошади, посуда и многое другое.

    Всего в документе 23 раздела на 66 страницах.

    Запрет распространяется и на перевозку автомобильным транспортом.

    Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в Санкт-Петербурге нашлась компания, которая готова поставлять «санкционку» в Калининград.

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    Комментарии (15)

    274462356
    Литва выкопала сама себе яму...на ровном месте.
    Кот Ученый
    западники вынуждают Россию забрать таки Сувалкинский коридор. Чтобы потом обвинить в "агрессии".
    SU LUX INN
    пропангадисты в Очередной раз посрамлены! как видите - никакой Блокады нет! просто ограниченный список товаров попал под Европейськие санкции!
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