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    Пешеходов отправили на проезжую часть Дворцового моста из-за подготовки к «Алым парусам»

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    Движение по Дворцовому мосту с утра 21 июня ограничено из-за подготовки в празднику выпускников «Алые паруса». А к вечеру его и вовсе закроют до утра.

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    Тротуар на переправе закрыли от пешеходов металлическими ограждениями, сообщает корреспондент «Фонтанки». Для пересечения моста на своих двоих сделали выделенную полосу, ограниченную пластиковыми тумбами.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    Сам Дворцовый будет закрыт для движения с 20:00 21 июня до 01:00 22 июня.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    Ограничения связаны с подготовкой к «Алым парусам». В этом году праздник выпускников школ пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня.

    О том, какие ограничения ждут горожан еще, читайте на «Фонтанке».

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    На Дворцовой площади также полным ходом ищет монтаж сцены для концерта для выпускников.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    Весь план мероприятий смотрите в материале.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

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