Пешеходов отправили на проезжую часть Дворцового моста из-за подготовки к «Алым парусам»

Движение по Дворцовому мосту с утра 21 июня ограничено из-за подготовки в празднику выпускников «Алые паруса». А к вечеру его и вовсе закроют до утра.
Тротуар на переправе закрыли от пешеходов металлическими ограждениями, сообщает корреспондент «Фонтанки». Для пересечения моста на своих двоих сделали выделенную полосу, ограниченную пластиковыми тумбами.
Сам Дворцовый будет закрыт для движения с 20:00 21 июня до 01:00 22 июня.
Ограничения связаны с подготовкой к «Алым парусам». В этом году праздник выпускников школ пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня.
О том, какие ограничения ждут горожан еще, читайте на «Фонтанке».
На Дворцовой площади также полным ходом ищет монтаж сцены для концерта для выпускников.
Весь план мероприятий смотрите в материале.