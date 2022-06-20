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    Минтранс рассказал, при каких условиях снимет ограничения на полеты в Крым

    1944
    4 комментария

    Ограничения на полеты в Крым будут сняты только тогда, когда разрешение даст Министерство обороны России. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев в интервью «России 1».

    Глава Минтранса отметил, что ведомство работает в тесном контакте с Минобороны. Именно из-за этого ограничения продлеваются каждый раз исключительно на две недели.

    «Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — заявил Савельев (цитата по «Интерфакс»).

    Глава Минтранса рассказал, что из-за отмены перелетов серьезная нагрузка ложится на железную дорогу. В сезоне 2022 года в Крым по железной дороге перевезут 2,3 миллиона человек. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Тем временем авиарейсами в Симферополь в прошлом году было доставлено больше 4 миллионов человек.

    Напомним, ограничения на полеты в аэропорты Симферополя и еще 10 южных городов введены с 24 февраля. В Крыму уже готов второй аэропорт.

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    Комментарии (4)

    Leo64
    "Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся"

    No comment.
    Piter Russo
    Что бы ничего не случилось - они и ограничены.
    Pe⁴alno
    А почему полёты запрещены!? Что-то случилось!?
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