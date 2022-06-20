Минтранс рассказал, при каких условиях снимет ограничения на полеты в Крым

Ограничения на полеты в Крым будут сняты только тогда, когда разрешение даст Министерство обороны России. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев в интервью «России 1».
Глава Минтранса отметил, что ведомство работает в тесном контакте с Минобороны. Именно из-за этого ограничения продлеваются каждый раз исключительно на две недели.
«Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — заявил Савельев (цитата по «Интерфакс»).
Глава Минтранса рассказал, что из-за отмены перелетов серьезная нагрузка ложится на железную дорогу. В сезоне 2022 года в Крым по железной дороге перевезут 2,3 миллиона человек. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Тем временем авиарейсами в Симферополь в прошлом году было доставлено больше 4 миллионов человек.
Напомним, ограничения на полеты в аэропорты Симферополя и еще 10 южных городов введены с 24 февраля. В Крыму уже готов второй аэропорт.