Минтранс рассказал, при каких условиях снимет ограничения на полеты в Крым

Ограничения на полеты в Крым будут сняты только тогда, когда разрешение даст Министерство обороны России. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев в интервью «России 1».



Глава Минтранса отметил, что ведомство работает в тесном контакте с Минобороны. Именно из-за этого ограничения продлеваются каждый раз исключительно на две недели.