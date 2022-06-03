В Крыму основной аэропорт все еще закрыт, но для пассажиров уже готовят второй

Второй аэропорт в Крыму технически готов принимать пассажиров. Это «Бельбек», что находится под Севастополем. Его инфраструктура уже подготовлена для обслуживания гражданских рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополя.



«Бельбек» – воздушная гавань военного и гражданского назначения. С конца 2016 года этот аэропорт стал филиалом симферопольского.