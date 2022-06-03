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    В Крыму основной аэропорт все еще закрыт, но для пассажиров уже готовят второй

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    Второй аэропорт в Крыму технически готов принимать пассажиров. Это «Бельбек», что находится под Севастополем. Его инфраструктура уже подготовлена для обслуживания гражданских рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополя.

    «Бельбек» – воздушная гавань военного и гражданского назначения. С конца 2016 года этот аэропорт стал филиалом симферопольского.

    К 2025 году должна пройти полная реконструкция аэропорта. Она предусматривает, в том числе, строительство аэровокзального комплекса. В данный момент реконструирована взлетно-посадочная полоса. Теперь «Белек» может принимать как гражданские самолеты, так и транспортную и стратегическую авиацию.

    Напомним, что в данный момент самолеты в Крым не летают – в России введены ограничения на полеты в южные аэропорты. В том числе, и в Симферополь. Действовать они будут как минимум до 03:45 по московскому времени 6 июня 2022 года.

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