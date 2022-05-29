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    Весной это не кончится: в России продлили закрытие южных аэропортов

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    19 комментариев

    Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты страны до 6 июня.

    «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве 29 мая.

    Российским авиакомпаниям на это время рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

    Ограничения полетов действуют с начала специальной военной операции на Украине.

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    Комментарии (19)

    Денеб
    Конечно не кончится.... Самолётов-то нет..... Летать не на чем.....Из-за санкций прекратилась поставка запчастей и комплектующих......
    Xodok1
    Так вроде стрелков-гиркинд не при деле? Чего боятся?
    Karl_Ivanovich
    А где-то улыбнулся гендиректор РЖД...
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