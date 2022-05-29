Весной это не кончится: в России продлили закрытие южных аэропортов

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты страны до 6 июня.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве 29 мая.
Российским авиакомпаниям на это время рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ограничения полетов действуют с начала специальной военной операции на Украине.