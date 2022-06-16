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    Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в южные аэропорты

    928
    5 комментариев

    Росавиация уже в 19-й раз продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Оно будет действовать до 24 июня.

    «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — гласит сообщение ведомства от 16 июня.

    Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний в Росавиации советуют уточнять на их официальных сайтах.

    Впервые аэропорты на юге страны закрыли 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ограничения постоянно продлевали. В последний раз крайним сроком действия меры установили 18 июня.

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    Комментарии (5)

    Инкогнито2021
    все идет по плану :))))
    NoName1234
    Пишу в шестой раз: А никто и не сомневался!
    Это прорыв и все идёт по плану (С)
    265927066
    Почему нельзя ввести запрет 1 (один) раз вплоть до особого распоряжения о снятии ограничений?
    Такое впечатление, что каждую неделю ждут, что еще чуть-чуть и "Киев будет взят"...........
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