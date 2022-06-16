Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в южные аэропорты

Росавиация уже в 19-й раз продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Оно будет действовать до 24 июня.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — гласит сообщение ведомства от 16 июня.
Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний в Росавиации советуют уточнять на их официальных сайтах.
Впервые аэропорты на юге страны закрыли 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ограничения постоянно продлевали. В последний раз крайним сроком действия меры установили 18 июня.