    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Россия пока не открывает границу с Финляндией

    Что построит "Газпром" в СПбГде учиться, если провалил ЕГЭГде в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    МИД Литвы пояснил причины ограничения транзита в Калининград

    2469
    3 комментария

    Желание соблюсти санкции ЕС стало причиной ограничения транзита в Калининградскую область. Об этом говорится в сообщении МИД Литвы 20 июня.

    В частности, в ведомстве утверждают, что никаких индивидуальных и односторонних ограничений введено не было. Литва лишь соблюдает санкции, наложенные ЕС. Они имеют свои сроки вступления в силу, потому и происходит все постепенно.

    Литовская сторона также подчеркивает, что транзит не попавших под санкции ЕС товаров в Калининградскую область продолжается.

    Напомним, что ограничение транзита в Калининградскую область было введено с 18 июня. МИД России заявило, что расценивает введенные меры как «как открыто враждебные».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Денеб
    Санкции ведь только нам на пользу! Начальник сказал.......Ну, начальник сказал!
    Соловей-Помётчик
    не закрытие транзита, а детранзитификация
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close