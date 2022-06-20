МИД Литвы пояснил причины ограничения транзита в Калининград

Желание соблюсти санкции ЕС стало причиной ограничения транзита в Калининградскую область. Об этом говорится в сообщении МИД Литвы 20 июня.
В частности, в ведомстве утверждают, что никаких индивидуальных и односторонних ограничений введено не было. Литва лишь соблюдает санкции, наложенные ЕС. Они имеют свои сроки вступления в силу, потому и происходит все постепенно.
Литовская сторона также подчеркивает, что транзит не попавших под санкции ЕС товаров в Калининградскую область продолжается.
Напомним, что ограничение транзита в Калининградскую область было введено с 18 июня. МИД России заявило, что расценивает введенные меры как «как открыто враждебные».