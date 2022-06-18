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    ЕС разъяснил, Литва запретила. В Калининград перестанут доставлять ряд грузов по железной дороге

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    7 комментариев

    Железные дороги Литвы с 18 июня перестанут пропускать ряд грузов в Калининградскую область. Из неё – в другие регионы России. В качестве причины указываются разъяснения, полученные из ЕС. Об этом сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов в своём телеграм-канале.

    По его словам, Калининградская области была поставлена перед фактом. Речь идет от 20 – 40 процентах номенклатуры грузов, курсирующих между регионом и другими субъектами России.

    «Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производств», – отметил Антон Алиханов.

    По словам главы Калининградской области, подобное решение – нарушение протоколов о вступлении прибалтийских стран в ЕС, а также правил свободного транзита. Таким образом, по мнению Алиханова, пытаются «удушить» регион.

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    Комментарии (7)

    Piter Russo
    Все идет к присоединению прибалтики к России.
    Ибо это попахивает сasus belli.
    Денеб
    Незавидна участь мирового изгоя.......
    angel of death
    на МС-21-300 в облёт через Северный Ледовитый - вперде! =)))))
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