ЕС разъяснил, Литва запретила. В Калининград перестанут доставлять ряд грузов по железной дороге

Железные дороги Литвы с 18 июня перестанут пропускать ряд грузов в Калининградскую область. Из неё – в другие регионы России. В качестве причины указываются разъяснения, полученные из ЕС. Об этом сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов в своём телеграм-канале.
По его словам, Калининградская области была поставлена перед фактом. Речь идет от 20 – 40 процентах номенклатуры грузов, курсирующих между регионом и другими субъектами России.
«Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производств», – отметил Антон Алиханов.
По словам главы Калининградской области, подобное решение – нарушение протоколов о вступлении прибалтийских стран в ЕС, а также правил свободного транзита. Таким образом, по мнению Алиханова, пытаются «удушить» регион.