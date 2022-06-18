ЕС разъяснил, Литва запретила. В Калининград перестанут доставлять ряд грузов по железной дороге

Железные дороги Литвы с 18 июня перестанут пропускать ряд грузов в Калининградскую область. Из неё – в другие регионы России. В качестве причины указываются разъяснения, полученные из ЕС. Об этом сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов в своём телеграм-канале.



По его словам, Калининградская области была поставлена перед фактом. Речь идет от 20 – 40 процентах номенклатуры грузов, курсирующих между регионом и другими субъектами России.