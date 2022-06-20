Попробуй свои силы на первом в истории Петербурга кубке по сапсерфингу «Фонтанка CUP»

В этом году в рамках седьмого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 6 августа, впервые стартует кубок по сапсерфингу «Фонтанка CUP». Эта гонка на сапбордах проложена по уникальной трассе в историческом центре города, с высоким призовым фондом и не менее высоким эмоциональным накалом.

Маршрут гонки почти повторяет маршрут водного фестиваля: райдеры стартуют в 9 часов утра от Михайловского замка на Фонтанке за час до старта фестивальной колонны и финишируют у Итальянского моста. Длина дистанции — 7500 метров. С 10 до 11 спортсменов ожидают на финише.

Гонка разделена на два дивизиона — «Профи» и «Любители». Если ты уже участвовал в соревнованиях различных уровней и готов сразиться за призовой фонд и Кубок «Фонтанка CUP» с сильнейшими райдерами, твой выбор — «Профи». Сюда допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, выступающие на любой сапдоске без ограничений.

В дивизионе «Любители» соревнуются мужчины и женщины 18 лет и старше, на надувной сапдоске шириной не менее 80 см.

«Можно ли заявиться на гонку новичкам, которые еще не пробовали свои силы в соревнованиях на скорость?» — спросили мы главного судью соревнований Дениса Зинчука.

«У нас есть контрольное время — 2 часа, за которые надо проплыть дистанцию, — объяснил Зинчук. — Потом с дистанции снимают и результат не засчитывают. Если человек вообще в первый раз встал на сап, он вряд ли уложится в это время. Средняя скорость должна быть не менее 5 км/ч. Это примерно скорость пешехода. У саперов, которые только делают первые шаги, скорость гораздо ниже — около 2–3 км/ч. Кроме того, по правилам международной федерации, которых мы придерживаемся, спортсменам нельзя плыть сидя или на коленках. Все-таки SUP — это standup paddle boarding, то есть стоячий серфинг. По правилам на коленках можно сделать только три гребка, после чего надо встать».