Попробуй свои силы на первом в истории Петербурга кубке по сапсерфингу «Фонтанка CUP»

В этом году в рамках седьмого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 6 августа, впервые стартует кубок по сапсерфингу «Фонтанка CUP». Эта гонка на сапбордах проложена по уникальной трассе в историческом центре города, с высоким призовым фондом и не менее высоким эмоциональным накалом.
Маршрут гонки почти повторяет маршрут водного фестиваля: райдеры стартуют в 9 часов утра от Михайловского замка на Фонтанке за час до старта фестивальной колонны и финишируют у Итальянского моста. Длина дистанции — 7500 метров. С 10 до 11 спортсменов ожидают на финише.
Гонка разделена на два дивизиона — «Профи» и «Любители». Если ты уже участвовал в соревнованиях различных уровней и готов сразиться за призовой фонд и Кубок «Фонтанка CUP» с сильнейшими райдерами, твой выбор — «Профи». Сюда допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, выступающие на любой сапдоске без ограничений.
В дивизионе «Любители» соревнуются мужчины и женщины 18 лет и старше, на надувной сапдоске шириной не менее 80 см.
«Можно ли заявиться на гонку новичкам, которые еще не пробовали свои силы в соревнованиях на скорость?» — спросили мы главного судью соревнований Дениса Зинчука.
«У нас есть контрольное время — 2 часа, за которые надо проплыть дистанцию, — объяснил Зинчук. — Потом с дистанции снимают и результат не засчитывают. Если человек вообще в первый раз встал на сап, он вряд ли уложится в это время. Средняя скорость должна быть не менее 5 км/ч. Это примерно скорость пешехода. У саперов, которые только делают первые шаги, скорость гораздо ниже — около 2–3 км/ч. Кроме того, по правилам международной федерации, которых мы придерживаемся, спортсменам нельзя плыть сидя или на коленках. Все-таки SUP — это standup paddle boarding, то есть стоячий серфинг. По правилам на коленках можно сделать только три гребка, после чего надо встать».
Ожидается, что дистанция 7500 метров станет постоянной для «Фонтанка CUP». Это еще один плюс для райдеров любого уровня.
«Каждый год можно участвовать и сравнивать свои результаты — есть прогресс или нет, — объяснил Зинчук. — У моряков есть такое понятие — мерная миля. Ею измеряют максимальную скорость корабля. И наш кубок претендует на то, чтобы стать такой мерной милей для каждого сапера».
Обратите внимание, что регистрация на соревнования платная. В стартовый пакет участника соревнований входит стартовый номер, медаль финишера гонки, футболка с фирменной символикой, подарки от партнеров, камера хранения и раздевалка. Кроме того, есть шанс побороться за призовой фонд.
Подробности и регистрация на гонку — на официальном сайте мероприятия.
Обращаем внимание, что главное событие фестиваля — традиционный водный карнавал — был и остается бесплатным для зарегистрированных участников. Только вот зарегистрироваться нужно обязательно, сделать это можно до 3 августа на сайте www.fontankasup.ru.
За новостями SUP-феста можно следить в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в ВК.