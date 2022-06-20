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    На Ласковом пляже сняли, как «Google уходит из России»

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    2 комментария

    «Офелия» похулиганила не только на улицах Петербурга, но и на одном из пляжей. В Курортном районе отдыхающие заметили необычное перекати-поле.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Разбушевавшийся ветер сдул пляжную раздевалку на Ласковом пляже в Солнечном. Видео, как округлая конструкция в форме буквы G катится по песку, гонимая ветром, появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 19 июня. Сбежать совсем раздевалке не позволили особенности рельефа: закатить ее в горку у стихии не вышло.

    Столь колоритное видео не могло не вызвать волну шуток в комментариях. «Центр подготовки космонавтов теперь на пляже?))» — поинтересовался Владимир. «Поехала к нудистам», — выдвинул свою версию Виктор. А Константин вспомнил об актуальном, пошутив, что это «Google уходит из России». Кто-то увидел в кабинке схожесть с пепелацем из «Кин-дза-дза», кто-то вспомнил про транспортную реформу, а кто-то даже вдохновился на фотожабу.

    Скриншот комментария в группе <a href="https://vk.com/wall-68471405_16793211" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот комментария в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    В воскресенье Петербург посетил циклон «Офелия». Он принес грозу с градом, наломал веток, оборвал провода и нагнал волн в Финском заливе.

    Скриншот комментария в группе <a href="https://vk.com/wall-68471405_16793211" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот комментария в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии (2)

    Андрей_спб
    Так судя по направлению - приходит
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