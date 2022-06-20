На Ласковом пляже сняли, как «Google уходит из России»

«Офелия» похулиганила не только на улицах Петербурга, но и на одном из пляжей. В Курортном районе отдыхающие заметили необычное перекати-поле.
Разбушевавшийся ветер сдул пляжную раздевалку на Ласковом пляже в Солнечном. Видео, как округлая конструкция в форме буквы G катится по песку, гонимая ветром, появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 19 июня. Сбежать совсем раздевалке не позволили особенности рельефа: закатить ее в горку у стихии не вышло.
Столь колоритное видео не могло не вызвать волну шуток в комментариях. «Центр подготовки космонавтов теперь на пляже?))» — поинтересовался Владимир. «Поехала к нудистам», — выдвинул свою версию Виктор. А Константин вспомнил об актуальном, пошутив, что это «Google уходит из России». Кто-то увидел в кабинке схожесть с пепелацем из «Кин-дза-дза», кто-то вспомнил про транспортную реформу, а кто-то даже вдохновился на фотожабу.
В воскресенье Петербург посетил циклон «Офелия». Он принес грозу с градом, наломал веток, оборвал провода и нагнал волн в Финском заливе.