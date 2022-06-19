Художница Саша Скочиленко снова испытывает трудности с едой. На этот раз — в психиатрической больнице

Я себя не очень понимаю.., с одной стороны.. - фамилия на "О" у неё оканчивается, с другой.. - какая разница, так можно к любой фамилии придраться! Господи, как думаешь, что здесь не так?! - Украинцам не доверяешь? - Господи, уже себе не доверяю я! - Так может тебя.. это.., к.. ней? ; - Ещё я не решил но, думаю об этом.. - Она - Художник, она этим живёт, она - так Видит! Ты же - слепой чувак! Бесчувственный, Слепой.., чувак! - Господи, утверждаешь ли Ты, что.. Буратины - реальны?! - Папы Карлы - реальны? - Вне всяких сомнений! - Господи, опять этот.. "детерменизм"! - Ага!) Вижу Карму вспомнил ты! ) - Господи, я не вижу как её помочь! - Прислонись к ней своим.. Сознанием! - Сделал! - Что видишь? - Вижу.. Образами Мир! - Логика там работает? - Очень, но - совсем другая.., тут невозможно разделить на.. логику и аналогию! Это.., просто, - Красиво! - Глупый! Что для тебя - Красиво, "там" - естественно!) - Прости, не знал.. За Сашу!