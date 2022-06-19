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    Художница Саша Скочиленко снова испытывает трудности с едой. На этот раз — в психиатрической больнице

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    21 комментарий

    Арестованную по делу о фейках про армию петербургскую художницу Сашу Скочиленко только частично обеспечивают необходимой ей по состоянию здоровья едой. Об этом 19 июня «Фонтанке» сообщила адвокат Скочиленко Яна Неповиннова.

    «У неё частичное безглютеновое питание. Отдельная диета есть, но часть продуктов содержит глютен, поэтому Саша ест с осторожностью», — объяснила защитница.

    Сейчас Скочиленко находится в городской психиатрической больнице № 6, куда её отправили из СИЗО для проведения экспертизы. Художница пожаловалась, что врачи не знакомят её с результатами анализов и исследований.

    «Саша направляла заявление на предоставление копий медицинских документов ей и защите, письменного ответа она не получила, а устно ей ответили, что предоставят только следствию и суду», — рассказала «Фонтанке» Неповиннова.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она в магазине на Васильевском острове заменила ценники на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 7 мая стало известно, что после жалоб на травлю в СИЗО художницу перевели в двухместную камеру.

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    Комментарии (21)

    Бонвиван
    "Художника" Павленского и в колыбели демократии - Франции - отдавали под суд и сажали. И что? От этого мы меньше любим его "картины" или "демократию"?
    Свободу Лёхе!
    Я себя не очень понимаю.., с одной стороны.. - фамилия на "О" у неё оканчивается, с другой.. - какая разница, так можно к любой фамилии придраться! Господи, как думаешь, что здесь не так?! - Украинцам не доверяешь? - Господи, уже себе не доверяю я! - Так может тебя.. это.., к.. ней? ; - Ещё я не решил но, думаю об этом.. - Она - Художник, она этим живёт, она - так Видит! Ты же - слепой чувак! Бесчувственный, Слепой.., чувак! - Господи, утверждаешь ли Ты, что.. Буратины - реальны?! - Папы Карлы - реальны? - Вне всяких сомнений! - Господи, опять этот.. "детерменизм"! - Ага!) Вижу Карму вспомнил ты! ) - Господи, я не вижу как её помочь! - Прислонись к ней своим.. Сознанием! - Сделал! - Что видишь? - Вижу.. Образами Мир! - Логика там работает? - Очень, но - совсем другая.., тут невозможно разделить на.. логику и аналогию! Это.., просто, - Красиво! - Глупый! Что для тебя - Красиво, "там" - естественно!) - Прости, не знал.. За Сашу!
    Две монеты
    Ухудшение экономики повышает прессинг населения. Для меня вполне очевидно, что опасности для окружающих и собственного здоровья её действия не несут, а значит в изоляции в медицинском учереждении нет необходимости. Хулиганство + иск от магазина (они обязаны пробивать товар по цене на чеке; изменение чеков - экономическое преступление) + карательная статья про обиженных военных.
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