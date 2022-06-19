Художница Саша Скочиленко снова испытывает трудности с едой. На этот раз — в психиатрической больнице

Арестованную по делу о фейках про армию петербургскую художницу Сашу Скочиленко только частично обеспечивают необходимой ей по состоянию здоровья едой. Об этом 19 июня «Фонтанке» сообщила адвокат Скочиленко Яна Неповиннова.
«У неё частичное безглютеновое питание. Отдельная диета есть, но часть продуктов содержит глютен, поэтому Саша ест с осторожностью», — объяснила защитница.
Сейчас Скочиленко находится в городской психиатрической больнице № 6, куда её отправили из СИЗО для проведения экспертизы. Художница пожаловалась, что врачи не знакомят её с результатами анализов и исследований.
«Саша направляла заявление на предоставление копий медицинских документов ей и защите, письменного ответа она не получила, а устно ей ответили, что предоставят только следствию и суду», — рассказала «Фонтанке» Неповиннова.
Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она в магазине на Васильевском острове заменила ценники на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 7 мая стало известно, что после жалоб на травлю в СИЗО художницу перевели в двухместную камеру.