Художницу Скочиленко на несколько недель отправили в больницу на психиатрическую экспертизу

Арестованную по делу о фейках про армию петербургскую художницу Сашу Скочиленко 8 июня отправили из СИЗО в городскую психиатрическую больницу № 6 на экспертизу. Ожидается, что она займет около трех недель, сообщила «Фонтанке» адвокат Скочиленко Яна Неповиннова.



«Такая экспертиза часто назначается по уголовным делам. В отношении Саши она назначена в связи с тем, что она состояла на учете в ПНД», — уточнила защитница.

