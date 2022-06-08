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    Художницу Скочиленко на несколько недель отправили в больницу на психиатрическую экспертизу

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    17 комментариев

    Арестованную по делу о фейках про армию петербургскую художницу Сашу Скочиленко 8 июня отправили из СИЗО в городскую психиатрическую больницу № 6 на экспертизу. Ожидается, что она займет около трех недель, сообщила «Фонтанке» адвокат Скочиленко Яна Неповиннова.

    «Такая экспертиза часто назначается по уголовным делам. В отношении Саши она назначена в связи с тем, что она состояла на учете в ПНД», — уточнила защитница.

    По словам Неповинновой, пока неизвестно, обеспечат ли художницу в учреждении специальной едой: «Направлено заявление в больницу по поводу предоставления безглютенового питания, также друг Саши должен передать в больницу питание».

    Как уже писала «Фонтанка» ранее, арестованная художница имеет ряд заболеваний, в том числе она страдает целиакией — непереносимостью глютена.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 7 мая стало известно, что после жалоб на травлю в СИЗО художницу перевели в двухместную камеру.

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    Комментарии (17)

    СлаваРоссии
    А может её всё же вылечат, и пелена с глаз спадёт? Пущай хорошенько лечат - не 45 суток, а 450. Народ готов оплачивать лечение своих «гениев».
    266110330
    Когда вменяют статью - это называется злоупотребление правом.
    ст 10 ГК РФ.
    это уголовное преступление - превышение должностных полномочий.
    VKuser86771196
    Совок 2.0. Принудительная психиатрия, для пойманных несогласных с режимом.
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