Художницу Скочиленко на несколько недель отправили в больницу на психиатрическую экспертизу

Арестованную по делу о фейках про армию петербургскую художницу Сашу Скочиленко 8 июня отправили из СИЗО в городскую психиатрическую больницу № 6 на экспертизу. Ожидается, что она займет около трех недель, сообщила «Фонтанке» адвокат Скочиленко Яна Неповиннова.
«Такая экспертиза часто назначается по уголовным делам. В отношении Саши она назначена в связи с тем, что она состояла на учете в ПНД», — уточнила защитница.
По словам Неповинновой, пока неизвестно, обеспечат ли художницу в учреждении специальной едой: «Направлено заявление в больницу по поводу предоставления безглютенового питания, также друг Саши должен передать в больницу питание».
Как уже писала «Фонтанка» ранее, арестованная художница имеет ряд заболеваний, в том числе она страдает целиакией — непереносимостью глютена.
Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 7 мая стало известно, что после жалоб на травлю в СИЗО художницу перевели в двухместную камеру.