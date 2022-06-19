Самец гадюки в Петербурге не испугался погоды и при встрече с человеком поступил правильно

Встретить ядовитую змею можно даже в черте Петербурга. Гадюку, которая не испугалась пасмурной погоды и вылезла греться на картонку, заметили в Курортном районе, фото и видео публикует 19 июня паблик «Соседи СПЧ Приморский район» «ВКонтакте».



Зоолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что это взрослый самец гадюки обыкновенной: именно самцы имеют подобный серо-голубой окрас. Самки гадюк бывают оливковыми, а чёрными - и самки, и самцы.

