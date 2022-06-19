Самец гадюки в Петербурге не испугался погоды и при встрече с человеком поступил правильно

Встретить ядовитую змею можно даже в черте Петербурга. Гадюку, которая не испугалась пасмурной погоды и вылезла греться на картонку, заметили в Курортном районе, фото и видео публикует 19 июня паблик «Соседи СПЧ Приморский район» «ВКонтакте».
Зоолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что это взрослый самец гадюки обыкновенной: именно самцы имеют подобный серо-голубой окрас. Самки гадюк бывают оливковыми, а чёрными - и самки, и самцы.
Наши гадюки хоть и ядовиты (это одна из самых распространённых ядовитых змей на территории России), но не агрессивны и стараются уползти от опасности. Так же сделала змея на сегодняшнем видео.
В подавляющем большинстве случаев гадюка кусает человека по его вине, например когда он на неё наступает. В этом году в Петербурге зафиксировано несколько таких случаев. Один раз мужчину укусила его собственная гадюка, когда он решил её погладить.
В Петербурге и Ленинградской области встречается только два вида змей: гадюка обыкновенная и уж обыкновенный, занесённый в Красную книгу Ленинградской области.