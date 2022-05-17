Пригрел змею на груди. Еще один петербуржец отправился в больницу после укуса гадюки

Еще один петербуржец поступил в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с укусом гадюки — но на этот раз не дикой. На него покусилась собственная змея.



Как рассказали «Фонтанке» 17 мая в пресс-службе медучреждения, в субботу горожанин отдыхал в Новгородской области, где разводит змей. Одну из питомиц мужчина решил погладить — в ответ она вцепилась ему в палец.

