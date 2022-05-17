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    Пригрел змею на груди. Еще один петербуржец отправился в больницу после укуса гадюки

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    8 комментариев

    Еще один петербуржец поступил в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с укусом гадюки — но на этот раз не дикой. На него покусилась собственная змея.

    Как рассказали «Фонтанке» 17 мая в пресс-службе медучреждения, в субботу горожанин отдыхал в Новгородской области, где разводит змей. Одну из питомиц мужчина решил погладить — в ответ она вцепилась ему в палец.

    В тот же вечер пострадавший вернулся в Петербург, вызвал скорую и попал в больницу. Однако отравление он не получил — мужчину положили в реанимацию, чтобы понаблюдать за его состоянием, но на следующий день перевели в обычную палату и вскоре выписали.

    Напомним, с начала мая уже два горожанина попали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с укусами диких гадюк.

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    Комментарии (8)

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    это, наверное, гадюка Маша
    Леонтий
    Нормальный человек змей держать не будет.Желаю его соседям всяческих успехов, во всех их начинаниях.
    Ushat Pomoev
    А что такого? Легкие покусывания в ответ на легкие поглаживания...
    Совет да любовь!
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