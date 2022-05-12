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    Два человека с укусами гадюк поступили в НИИ им. Джанелидзе с начала мая

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    2 комментария

    С начала мая два человека пострадали от укусов гадюк, об этом «Фонтанке» 12 мая сообщили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

    Первый пациент — мужчина — стал жертвой змеи в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Ему в НИИ оказали необходимую помощь и выписали в удовлетворительном состоянии. 12 мая в стационар поступила молодая девушка с тем же диагнозом. На гадюку она случайно наступила в Новгородской области.

    Змеи активизировались в Ленобласти с приходом тепла. Но получить укус и порцию яда можно и в Петербурге. К примеру, неоднократно на ползучих «соседей» жаловались жители намыва.

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    Комментарии (2)

    Dmitry Antonov
    Жителям намывов грех жаловаться на ползучих соседей.
    angel of death
    тут и далеко ехать не придётся, встречал змей в лесах ж/д станций Горы, Пелла, Турышкино...
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