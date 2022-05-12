Два человека с укусами гадюк поступили в НИИ им. Джанелидзе с начала мая

С начала мая два человека пострадали от укусов гадюк, об этом «Фонтанке» 12 мая сообщили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Первый пациент — мужчина — стал жертвой змеи в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Ему в НИИ оказали необходимую помощь и выписали в удовлетворительном состоянии. 12 мая в стационар поступила молодая девушка с тем же диагнозом. На гадюку она случайно наступила в Новгородской области.



Змеи активизировались в Ленобласти с приходом тепла. Но получить укус и порцию яда можно и в Петербурге. К примеру, неоднократно на ползучих «соседей» жаловались жители намыва.

