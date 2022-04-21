Васильевский остров превращается в деревню Гадюкино, но не из-за дождей

Жители Васильевского острова бьют тревогу — с приходом тепла их дворы атаковали гадюки, которые не прочь погреться на солнце.
«Вот вчера эта красавица ползла около 17 часов к Шефнера, 14, со стороны порта», — поделилась 21 апреля снимком ползучего гада петербурженка Алена.
Мириться с таким соседством василеостровцы не стали и позвонили в Мобильную экологическую дежурную службу (МЭДС). Ловкие мужчины поймали несколько гадюк на намыве. Скорее всего, специалистам придется вернуться вновь. Местные жители предполагают, что змей сюда завезли вместе с песком, и боятся ходить в туалет после просмотра роликов о том, как пресмыкающиеся путешествуют по канализационным трубам.