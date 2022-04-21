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    Васильевский остров превращается в деревню Гадюкино, но не из-за дождей

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    3 комментария

    Жители Васильевского острова бьют тревогу — с приходом тепла их дворы атаковали гадюки, которые не прочь погреться на солнце.

    «Вот вчера эта красавица ползла около 17 часов к Шефнера, 14, со стороны порта», — поделилась 21 апреля снимком ползучего гада петербурженка Алена.

    Мириться с таким соседством василеостровцы не стали и позвонили в Мобильную экологическую дежурную службу (МЭДС). Ловкие мужчины поймали несколько гадюк на намыве. Скорее всего, специалистам придется вернуться вновь. Местные жители предполагают, что змей сюда завезли вместе с песком, и боятся ходить в туалет после просмотра роликов о том, как пресмыкающиеся путешествуют по канализационным трубам.

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    Комментарии (3)

    Леонтий
    Никогда на Васильевском змей не видел.На Смоленском кладбище никогда их не было,в скверах не было ни в одном.К чему бы это?
    hal9000
    Так гадюки за крысами и мышами..а крысы и мыши откуда??правильно от мусорки..убираться надо..у меня например усатые под окнами носятся..не мышей ни крыс..правда коты орать начинают..май всетаки..))..я их водным писталетом гоняю..)
    Noisymouse-дубль
    Уж пишите правильно - Василеостровский район, а не Васильевский остров. У нас на острове все в порядке. Свих гадов хватает, не надо нам намывных навешивать.
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