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    Медведев сравнил процесс вступления Украины в ЕС с обещанием построить коммунизм в СССР

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    18 комментариев

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии дать Украине статус кандидата в члены ЕС. В своем телеграм-канале 19 июня Медведев сравнил решение комиссии с обещанием властей СССР построить коммунизм.

    «В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Шли годы. Мы, школьники 70-х, всё ждали наступления коммунизма, но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована», — написал политик.

    В этом же посте Медведев засомневался, что ко времени вступления Украины в Евросоюз ЕС вообще будет существовать. Ранее единоросс задумывался о том, будет ли в ближайшем будущем существовать Украина.

    Напомним, что в середине июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС, но назвала несколько условий. Среди них — принятие антиолигархического закона и изменение законодательства об отборе судей Конституционного суда Украины.

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    Комментарии (18)

    VKuser3931563
    Не пора ли напомнить Медведеву, что он вступал в ту самую партию, которая "строила" коммунизм. Причем, в то время студентов просто так не принимали.
    Денеб
    Насмешил своих уточек, Дмитрий Анатольич......
    pgrad
    А можно и нам антиолигархический закон? И честные выборы честных судей?
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