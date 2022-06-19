Медведев сравнил процесс вступления Украины в ЕС с обещанием построить коммунизм в СССР

«В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Шли годы. Мы, школьники 70-х, всё ждали наступления коммунизма, но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована», — написал политик.

В этом же посте Медведев засомневался, что ко времени вступления Украины в Евросоюз ЕС вообще будет существовать. Ранее единоросс задумывался о том, будет ли в ближайшем будущем существовать Украина.



Напомним, что в середине июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС, но назвала несколько условий. Среди них — принятие антиолигархического закона и изменение законодательства об отборе судей Конституционного суда Украины.

