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    Медведев о возможных переговорах с Украиной в августе: «Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить»

    1706
    13 комментариев

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы делегации Украины Давида Арахамии о возобновлении переговоров.

    «Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить», — написал Медведев в своем официальном телеграмм-канале 18 июня.

    Ранее Давид Арахамия заявил, что позиция Украины за столом переговоров изменится уже к августу: Киев будет говорить с позиции силы и именно в это время стоит ожидать контрнаступления.

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    Комментарии (13)

    Suricat
    с позиции силы)))) Выйдут всем войском и приседать начнут?)))
    Васисуалий Лошков
    в Тоскане,димка,переговоры будут в Тоскане
    Инкогнито2021
    коньяк с водкой перепутал
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