Медведев о возможных переговорах с Украиной в августе: «Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить»

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы делегации Украины Давида Арахамии о возобновлении переговоров.
«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить», — написал Медведев в своем официальном телеграмм-канале 18 июня.
Ранее Давид Арахамия заявил, что позиция Украины за столом переговоров изменится уже к августу: Киев будет говорить с позиции силы и именно в это время стоит ожидать контрнаступления.