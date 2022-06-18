Глава делегации Украины Арахамия назвал сроки возобновления переговоров с Россией

Позиция Украины за столом переговоров изменится уже к августу, 18 июня сообщил глава делегации Давид Арахамия в интервью СМИ, его слова цитирует «Лента.ру». По мнению Арахамии, Киев будет говорить с позиции силы, и именно в это время стоит ожидать контрнаступления.
Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле.
В «нулевой» день ПМЭФ помощник президента России Владимир Мединский рассказал «Фонтанке», что переговорный процесс был прерван по инициативе Украины.
«Де-факто переговоры заморожены, не прекращены, мы созваниваемся периодически. Но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись. Сигнал [от них] простой. Согласованы 15 апреля переговорными командами позиции, опирающиеся на стамбульские предложения, — и никакого официального ответа Украина не дала, кроме как сказала: «Мяч на нашей стороне, мы к вам вернемся», — пояснил Мединский.