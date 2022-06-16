«Мы созваниваемся». Мединский — о прерванных переговорах с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал «Фонтанке», почему нет новостей по переговорному процессу с Украиной. Оказывается, их нет ни для кого.
— Переговорный процесс прерван по инициативе Украины, — заявил Мединский 16 июня.
— Прерван формально? Или они отказываются говорить на определенные темы?
— Для сути дела эти детали значения не имеют. Де-факто переговоры заморожены, не прекращены, мы созваниваемся периодически. Но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись.
Сигнал [от них] простой. Согласованы 15 апреля переговорными командами позиции, опирающиеся на стамбульские предложения, — и никакого официального ответа Украина не дала, кроме как сказала: «Мяч на нашей стороне, мы к вам вернемся».
Ранее в МИД РФ заявили, что переговоры России и Украины прекратились. Российскую делегацию на них возглавлял Владимир Мединский.