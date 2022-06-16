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    ПМЭФ2022

    «Мы созваниваемся». Мединский — о прерванных переговорах с Украиной

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    5 комментариев

    Помощник президента России Владимир Мединский в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал «Фонтанке», почему нет новостей по переговорному процессу с Украиной. Оказывается, их нет ни для кого.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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    — Переговорный процесс прерван по инициативе Украины, — заявил Мединский 16 июня.

    — Прерван формально? Или они отказываются говорить на определенные темы?

    — Для сути дела эти детали значения не имеют. Де-факто переговоры заморожены, не прекращены, мы созваниваемся периодически. Но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись.

    Сигнал [от них] простой. Согласованы 15 апреля переговорными командами позиции, опирающиеся на стамбульские предложения, — и никакого официального ответа Украина не дала, кроме как сказала: «Мяч на нашей стороне, мы к вам вернемся».

    Ранее в МИД РФ заявили, что переговоры России и Украины прекратились. Российскую делегацию на них возглавлял Владимир Мединский.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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    Комментарии (5)

    MidNightWoodpecker
    а что Мединский распереживался, чем дольше спецоперируем, тем больше земель захва..., ой, денацифицируем. пусть Зеленский волнуется. ведь всё идёт по плану.
    SU LUX INN
    добрая Новость! очевидно, что обсуждают Объем репараций!
    DEMOMON
    Как там Зеля, от накркоты от своей не опух ещё?
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