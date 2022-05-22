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    Мединский заявил о готовности РФ вести дальнейшие переговоры с Украиной

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    2 комментария

    Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, инициатива их замораживания идёт со стороны Киева. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье, 22 мая, заявил официальный представитель РФ в переговорном процессе, помощник президента России Владимир Мединский.

    «Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что переговоры России и Украины прекратились. Киев фактически вышел из этого процесса, и никакого ответа на российский проект договора с украинской стороны, по словам замглавы внешнеполитического ведомства Андрея Руденко, так и не поступило.

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    Комментарии (2)

    Савва Морозов
    фамилия замглавы мид Руденко - это символично))
    Савва Морозов
    Конечно переговоры, только переговоры, как с Азовсталью - о полной и безоговорочной капитуляции.
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