Мединский заявил о готовности РФ вести дальнейшие переговоры с Украиной

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, инициатива их замораживания идёт со стороны Киева. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье, 22 мая, заявил официальный представитель РФ в переговорном процессе, помощник президента России Владимир Мединский.



«Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — подчеркнул он.

