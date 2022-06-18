После массовой драки в ТРК «Галерея» задержан житель Северного Кавказа

После драки в центре Петербурга 5 июня мужчина попал в больницу, и были задержаны восемь человек.

Массовая драка в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге обернулась уголовным делом для 24-летнего жителя Чеченской Республики. Как стало известно «Фонтанке» 18 июня молодого человека задержали накануне на улице Чехова.



Фигуранта подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По мнению следствия, именно он в ходе драки проломил череп 34-летнему оппоненту, которого после инцидента доставили в нейрохирургическое отделение.

