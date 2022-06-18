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    После массовой драки в ТРК «Галерея» задержан житель Северного Кавказа

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    7 комментариев

    После драки в центре Петербурга 5 июня мужчина попал в больницу, и были задержаны восемь человек.

    Массовая драка в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге обернулась уголовным делом для 24-летнего жителя Чеченской Республики. Как стало известно «Фонтанке» 18 июня молодого человека задержали накануне на улице Чехова.

    Фигуранта подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По мнению следствия, именно он в ходе драки проломил череп 34-летнему оппоненту, которого после инцидента доставили в нейрохирургическое отделение.

    Инцидент, напомним, произошел около 19:40 5 июня и попал на видео. После драки в отдел были доставлены 8 человек — всем от 35 до 37 лет. На них были составлены протоколы о мелком хулиганстве.

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    Комментарии (7)

    sektor7
    Какая богатая гулянка!!
    Посмотрел видео 😂
    vic_5e4cd1938d1a8
    Мужчины, толпой гуляющие по шмоточным магазинам ... Ах, какие мужчины!
    275072673
    тракторы украинские не поделили ?
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