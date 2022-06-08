Массовая драка в «Галерее» завершилась сломанным черепом и уголовным делом

Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Петербурге после массовой драки на паркинге ТРК «Галерея». Об этом «Фонтанке» стало известно 8 июня.

Как выяснилось, одного из участников тем вечером госпитализировали в Мариинскую больницу с ушибами, сотрясением и переломом затылочной кости черепа. 34-летнего мужчину поместили в отделение нейрохирургии.



Инцидент, напомним, произошел около 19:40 5 июня и попал на видео. После драки в отдел были доставлены 8 человек — всем от 35 до 37 лет. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

