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    Массовая драка в «Галерее» завершилась сломанным черепом и уголовным делом

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    5 комментариев

    Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Петербурге после массовой драки на паркинге ТРК «Галерея». Об этом «Фонтанке» стало известно 8 июня.

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    Как выяснилось, одного из участников тем вечером госпитализировали в Мариинскую больницу с ушибами, сотрясением и переломом затылочной кости черепа. 34-летнего мужчину поместили в отделение нейрохирургии.

    Инцидент, напомним, произошел около 19:40 5 июня и попал на видео. После драки в отдел были доставлены 8 человек — всем от 35 до 37 лет. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

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    Комментарии (5)

    Kezevo
    Галерея уже давно почернела
    Джеко
    Понятно, кто так может.
    leningrad45
    Это были люди не имеющие национальности.
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