Борьба в паркинге. Массовая драка в «Галерее» на Лиговском попала на видео

«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» 6 июня публикует видео той самой массовой драки в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте. Потасовка началась после того, как одного из мужчин заподозрили в краже и решили проверить. В отделы полиции были доставлены 8 человек, но, судя по кадрам, участников было намного больше.
Из ролика можно сделать вывод о том, что компания охранникам попалась непростая, им пришлось как следует попотеть. Налицо — навыки борьбы у некоторых участников. Так, ближе к концу видео поединок между двумя бойцами ведется в партере, пока на заднем плане мужчину в белой рубашке таскают за руки по бетонному полу.
Напомним, на восьмерку, которую удалось поймать, составили протоколы о мелком хулиганстве.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что инцидент произошел около 19:40 5 июня. Доставленным в отдел от 35 до 37 лет. Несмотря на уже составленные протоколы о мелком хулиганстве, полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.