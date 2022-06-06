Борьба в паркинге. Массовая драка в «Галерее» на Лиговском попала на видео

«Фонтанка» 6 июня публикует видео той самой массовой драки в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте. Потасовка началась после того, как одного из мужчин заподозрили в краже и решили проверить. В отделы полиции были доставлены 8 человек, но, судя по кадрам, участников было намного больше.



Из ролика можно сделать вывод о том, что компания охранникам попалась непростая, им пришлось как следует попотеть. Налицо — навыки борьбы у некоторых участников. Так, ближе к концу видео поединок между двумя бойцами ведется в партере, пока на заднем плане мужчину в белой рубашке таскают за руки по бетонному полу.

