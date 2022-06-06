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    Борьба в паркинге. Массовая драка в «Галерее» на Лиговском попала на видео

    3130
    6 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» 6 июня публикует видео той самой массовой драки в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте. Потасовка началась после того, как одного из мужчин заподозрили в краже и решили проверить. В отделы полиции были доставлены 8 человек, но, судя по кадрам, участников было намного больше.

    Из ролика можно сделать вывод о том, что компания охранникам попалась непростая, им пришлось как следует попотеть. Налицо — навыки борьбы у некоторых участников. Так, ближе к концу видео поединок между двумя бойцами ведется в партере, пока на заднем плане мужчину в белой рубашке таскают за руки по бетонному полу.

    Напомним, на восьмерку, которую удалось поймать, составили протоколы о мелком хулиганстве.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что инцидент произошел около 19:40 5 июня. Доставленным в отдел от 35 до 37 лет. Несмотря на уже составленные протоколы о мелком хулиганстве, полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

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    Комментарии (6)

    Савва Морозов
    борис буткеев (краснодар),
    проводит апперкот.
    Дядя Бо
    И снова земляки 07А на манеже.
    Шилишпер
    в мире животных...
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