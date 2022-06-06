Массовая драка произошла в «Галерее» на Лиговском из-за магазинной кражи

Полицию Центрального района вызвали в ТРК «Галерея», где с десяток мужчин отбивали товарища, заподозренного в краже.

Досмотр посетителя ТРК на Лиговском проспекте привел к конфликту накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 6 июня. По предварительной информации, мужчину остановили, заподозрив в краже. Он смог вызвать подмогу, которая бросилась его отбивать от охранников. Началась потасовка.



Наряды были на месте за считаные минуты. Всего в отделы полиции доставили 8 человек, в отношении которых составили протоколы о мелком хулиганстве.

