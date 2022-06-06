    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    764мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    ТЕМА ДНЯ

    Когда отключат горячую воду

    Главный по педофиламПобег из РоссииРазвод по-японскиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Массовая драка произошла в «Галерее» на Лиговском из-за магазинной кражи

    10395
    14 комментариев

    Полицию Центрального района вызвали в ТРК «Галерея», где с десяток мужчин отбивали товарища, заподозренного в краже.

    Досмотр посетителя ТРК на Лиговском проспекте привел к конфликту накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 6 июня. По предварительной информации, мужчину остановили, заподозрив в краже. Он смог вызвать подмогу, которая бросилась его отбивать от охранников. Началась потасовка.

    Наряды были на месте за считаные минуты. Всего в отделы полиции доставили 8 человек, в отношении которых составили протоколы о мелком хулиганстве.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (14)

    Чайка Z
    Так мужик-то вор или нет? Самое главное не написали.
    А13579
    Как обычно, бэжэнцы?
    Slava_Rossii
    Кража-то была? Или это был очередной беспредел охраны?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close