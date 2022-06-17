В МИД ЛНР оценили слова Токаева о непризнании республик Донбасса

Казахстан имеет право на позицию, но невозможно прятаться от изменяющегося миропорядка. Так глава МИД ЛНР Владислав Дейнего прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о республиках Донбасса.
«Это позиция, государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность, прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно», — сказал Дейнего РИА Новости.
Ранее в ходе пленарного заседания ПМЭФ Токаев сообщил, что Казахстан, скорее всего, не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он объяснил это тем, что если закрепленное в Уставе ООН право наций на самоопределение будет реализовано вопреки принципу целостности государств, то на Земле появится более 500 стран, что приведет к хаосу.
«Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — утверждал Токаев.