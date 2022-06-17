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    Боевые действия на Украине

    В МИД ЛНР оценили слова Токаева о непризнании республик Донбасса

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    2 комментария

    Казахстан имеет право на позицию, но невозможно прятаться от изменяющегося миропорядка. Так глава МИД ЛНР Владислав Дейнего прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о республиках Донбасса.

    «Это позиция, государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность, прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно», — сказал Дейнего РИА Новости.

    Ранее в ходе пленарного заседания ПМЭФ Токаев сообщил, что Казахстан, скорее всего, не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он объяснил это тем, что если закрепленное в Уставе ООН право наций на самоопределение будет реализовано вопреки принципу целостности государств, то на Земле появится более 500 стран, что приведет к хаосу.

    «Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — утверждал Токаев.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступил президент Владимир Путин.

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    Комментарии (2)

    Never_Mind
    Миропорядок меняется только во влажных мечтах пропагандистов.
    hal9000
    А почему он не окончил институт..а ринулся в политику...эт как певцы некоторые(но им простительно)..не оканчивают вузы и полностью уходят в творчество..а этот в политику..тут чето нечисто попахивает..ато миропорядок..правильно Зеля задал вопрос..а почему образовалось ДВЕ республики..почему не одна..?7))..да потомучто там товарищи договориться немогут и каждый претендует на свой кусок..поэтому и с Киевом там договора быть не может..
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