Дрозденко — о помощи бизнесу: Даже если будете хулиганить, но для дела, мы вас поддержим

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал меры поддержки граждан и бизнеса главной темой выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.



«Самая главная мысль — что мы вместе, мы победим. Ну и, конечно, меры поддержки. Таких мер, которые сегодня и до этого озвучил президент, нет ни в одной стране», — сказал глава 47-го региона корреспонденту «Фонтанки» в кулуарах форума.

Отдельно он остановился на поддержке бизнеса и предложении президента о смягчении некоторых «экономических» статей уголовного законодательства.



«Послабление определённых уголовных статей. Мы слышали, каких. Это то, что связано с экспортом-импортом, потому что будут проблемы, надо будет что-то привозить. <…> Сегодня был хороший посыл: ребята, даже если вы будете чуть-чуть хулиганить, мы вас поддержим», — сказал Дрозденко.



На вопрос о том, ждать ли амнистию для осужденных в Ленобласти предпринимателей по ряду статей, губернатор с улыбкой сказал: «Возможно».

Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ Владимир Путин призвал «аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов», в том числе касающихся работы без лицензии или аккредитации. Такие меры он объяснил «нелегитимным поведением западных партнеров», которые отказывают в предоставлении лицензий.

«В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том что реальной вины наших предпринимателей тут нет. Понимаете, о чём речь. Те, кто работает в малом бизнесе, тоже прекрасно это понимают. Лицензия закончилась, партнёры западные не продлевают — ну что им делать? Сворачивать бизнес, что ли? Как бы не так, путь работают. Надо, конечно, под контролем всё держать государства, но не мешать им работать», — сказал президент.