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    ПМЭФ2022

    Дрозденко — о помощи бизнесу: Даже если будете хулиганить, но для дела, мы вас поддержим

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    7 комментариев

    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал меры поддержки граждан и бизнеса главной темой выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.

    «Самая главная мысль — что мы вместе, мы победим. Ну и, конечно, меры поддержки. Таких мер, которые сегодня и до этого озвучил президент, нет ни в одной стране», — сказал глава 47-го региона корреспонденту «Фонтанки» в кулуарах форума.

    Отдельно он остановился на поддержке бизнеса и предложении президента о смягчении некоторых «экономических» статей уголовного законодательства.

    «Послабление определённых уголовных статей. Мы слышали, каких. Это то, что связано с экспортом-импортом, потому что будут проблемы, надо будет что-то привозить. <…> Сегодня был хороший посыл: ребята, даже если вы будете чуть-чуть хулиганить, мы вас поддержим», — сказал Дрозденко.

    На вопрос о том, ждать ли амнистию для осужденных в Ленобласти предпринимателей по ряду статей, губернатор с улыбкой сказал: «Возможно».

    Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ Владимир Путин призвал «аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов», в том числе касающихся работы без лицензии или аккредитации. Такие меры он объяснил «нелегитимным поведением западных партнеров», которые отказывают в предоставлении лицензий.

    «В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том что реальной вины наших предпринимателей тут нет. Понимаете, о чём речь. Те, кто работает в малом бизнесе, тоже прекрасно это понимают. Лицензия закончилась, партнёры западные не продлевают — ну что им делать? Сворачивать бизнес, что ли? Как бы не так, путь работают. Надо, конечно, под контролем всё держать государства, но не мешать им работать», — сказал президент.

    Кроме того, он призвал подумать о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей.

    Еще одна инициатива — пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. «Обращаю внимание правоохранительных структур: необходимо покончить с такой практикой», — указал Путин. Соответствующие поправки в законодательство правительство должно подготовить к 1 октября.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступил президент Владимир Путин.

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    Комментарии (7)

    wbons
    а он в курсе с каким рвением таможня на въезде в родной совок из Финляндии ищет перпендикулярный импорт у всех подряд ?
    274566693
    Болтовня!
    jump
    Даже если будете хулиганить, но для дела, мы вас поддержим

    вот своих "хулиганов " и будут поддерживать . Для остальных - Налоги слабо снизить ? Пошлины ввозные никак не понизить?
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