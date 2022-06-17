Президент ВШЭ Шохин рассказал, когда доллар снова будет стоить по 70 рублей

Курс вернется к уровню около 70 рублей за доллар ближе к концу года. Такой прогноз дал президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Шохин.



«Курс вернётся к более привычному уровню около 70 рублей за доллар к концу года», — сказал Шохин журналистам 17 июня после пленарного заседания ПМЭФ, передает корреспондент «Фонтанки».

