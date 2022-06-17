    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.71eur59.33
    СРОЧНО

    Что сказал Путин — коротко

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ПМЭФ2022

    Президент ВШЭ Шохин рассказал, когда доллар снова будет стоить по 70 рублей

    4641
    8 комментариев

    Курс вернется к уровню около 70 рублей за доллар ближе к концу года. Такой прогноз дал президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Шохин.

    «Курс вернётся к более привычному уровню около 70 рублей за доллар к концу года», — сказал Шохин журналистам 17 июня после пленарного заседания ПМЭФ, передает корреспондент «Фонтанки».

    По его словам, экспортеры страдают от сильного рубля, так как это привело к снижению доходов. Крепкий рубль не дает получить доходы, на которые можно было бы рассчитывать благодаря более высокому уровню цен, в том числе на углеводороды.

    Кроме того, Шохин уверен в том, что к концу года Центробанк еще снизит ключевую ставку (сейчас она составляет 9,5%).

    Напомним, что по официальному курсу ЦБ на 18 июня доллар стоит 56,71 рубля, а евро — 59,32.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступил президент Владимир Путин.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Antibotik
    Доллар и евро сейчас не имеют никакого значения для экономики.
    Но могу сказать одно, что начались проблемы с запчастями к газовым котлам иностранного производства.
    Компания, которая обслуживает прислала письмо, что при поломке аппарата ничем не поможет.
    Денеб
    Чистая политика...Никакой экономики......
    So1nishko
    "экспортеры страдают от сильного рубля"
    Непонятны страдания. Если сейчас даже конвертировать выручку в рубли не заставляют.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close