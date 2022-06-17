Президент ВШЭ Шохин рассказал, когда доллар снова будет стоить по 70 рублей

Курс вернется к уровню около 70 рублей за доллар ближе к концу года. Такой прогноз дал президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Шохин.
«Курс вернётся к более привычному уровню около 70 рублей за доллар к концу года», — сказал Шохин журналистам 17 июня после пленарного заседания ПМЭФ, передает корреспондент «Фонтанки».
По его словам, экспортеры страдают от сильного рубля, так как это привело к снижению доходов. Крепкий рубль не дает получить доходы, на которые можно было бы рассчитывать благодаря более высокому уровню цен, в том числе на углеводороды.
Кроме того, Шохин уверен в том, что к концу года Центробанк еще снизит ключевую ставку (сейчас она составляет 9,5%).
Напомним, что по официальному курсу ЦБ на 18 июня доллар стоит 56,71 рубля, а евро — 59,32.