Четверо на «Лексусе» задержаны за запуск квадрокоптера в окрестностях «Экспофорума» во время ПМЭФ

Как сообщает 17 июня пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, беспилотник в воздухе и четверых мужчин на чёрном «Лексусе» в половине четвёртого часа вечера засекли военнослужащие специального моторизованного полка, обеспечивающие безопасность форума.

Владельцы квадрокоптеров облюбовали Старорусский проспект в дни проведения ПМЭФ-2022. Пока в «Экспофоруме» занимали места в ожидании речи президента, квартет пытался поснимать окрестности с воздуха.

Квартет задержали на Старорусском проспекте, 6, — почти на том же месте, где в первый день ПМЭФ застукали 29-летнего петербуржца, также увлечённого запуском беспилотника.

Мужчины спускали технику и объяснялись с военными как раз тогда, когда в «Экспофоруме» готовились к пленарному заседанию с участием Владимира Путина, отложенному из-за хакерской атаки.



Задержанных вместе с беспилотником передали полиции Пушкинского района для разбирательства. Их действия квалифицируются по статье 11.4 КоАП РФ — «Нарушение правил использования воздушного пространства».

