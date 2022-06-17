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    Мужчину, запустившего квадрокоптер в 5 километрах от места проведения ПМЭФ, задержали сотрудники полиции Петербурга

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    23 комментария

    Запуск квадрокоптера в Шушарах привлек внимание сотрудников полиции, работающих на обеспечении безопасности при проведении ПМЭФ в Петербурге.

    29-летнего петербуржца у дома 11 по Старорусскому проспекту патруль заприметил около двух дня накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня. Он запускал в небо квадрокоптер, но объяснить полицейским цели полета, по предварительной информации, не смог.

    Отметим, что до места проведения ПМЭФ — «Экспофорума» по прямой чуть менее 5 километров.

    Мужчину доставили в отдел полиции, где опросили, а потом отпустили под обязательство о явке.

    Как полагают в полиции, в действиях молодого человека усматриваются признаки административного правонарушения, описанного в статье 11.4 КоАП РФ — «Нарушение правил использования воздушного пространства».

    Материалы из МВД направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СЗФО для принятия дальнейшего решения.

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    Комментарии (23)

    fedorsmolov
    Страшный нарушитель. Я бы и за дыхание одним воздухом с боярами в радиусе 5 км штрафовал
    VKuser86771196
    "Да уж!"©
    piskovatskov
    Отправить его оператором дрона на СВО за это!!!
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