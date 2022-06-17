Мужчину, запустившего квадрокоптер в 5 километрах от места проведения ПМЭФ, задержали сотрудники полиции Петербурга

Запуск квадрокоптера в Шушарах привлек внимание сотрудников полиции, работающих на обеспечении безопасности при проведении ПМЭФ в Петербурге.

29-летнего петербуржца у дома 11 по Старорусскому проспекту патруль заприметил около двух дня накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня. Он запускал в небо квадрокоптер, но объяснить полицейским цели полета, по предварительной информации, не смог.



Отметим, что до места проведения ПМЭФ — «Экспофорума» по прямой чуть менее 5 километров.

