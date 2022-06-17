Мужчину, запустившего квадрокоптер в 5 километрах от места проведения ПМЭФ, задержали сотрудники полиции Петербурга

Запуск квадрокоптера в Шушарах привлек внимание сотрудников полиции, работающих на обеспечении безопасности при проведении ПМЭФ в Петербурге.
29-летнего петербуржца у дома 11 по Старорусскому проспекту патруль заприметил около двух дня накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня. Он запускал в небо квадрокоптер, но объяснить полицейским цели полета, по предварительной информации, не смог.
Отметим, что до места проведения ПМЭФ — «Экспофорума» по прямой чуть менее 5 километров.
Мужчину доставили в отдел полиции, где опросили, а потом отпустили под обязательство о явке.
Как полагают в полиции, в действиях молодого человека усматриваются признаки административного правонарушения, описанного в статье 11.4 КоАП РФ — «Нарушение правил использования воздушного пространства».
Материалы из МВД направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СЗФО для принятия дальнейшего решения.