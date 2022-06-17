Беглов и Миллер подписали соглашения между Петербургом и «Газпромом». В них топливо для автобусов и Тучков буян

В рамках деловой программы ПМЭФ-2022 подписана дорожная карта по сотрудничеству Петербурга и «Газпрома». Речь идет об объектах социально-экономического развития.

Как сообщает Смольный 17 июня, в документе 64 культурных, спортивных и инфраструктурных проекта, которые будут реализовать при участии «Газпрома». Среди них культурно-исторический центр «Парусник «Полтава», а также благоустройство исторического центра, спортобъекты и объекты газомоторной, газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Смольный намерен договориться с «Газпромом» о сотрудничестве при внедрении новой транспортной модели, в которой используется подвижной состав на газомоторном топливе.

Кроме того, подписано соглашение о намерениях по проекту культурно-досугового общественного пространства. Адрес в сообщении не называется, но «Фонтанка» уже рассказывала, что речь о здании Пеньковых складов (Тучков буян).



Подробнее об этом и других проектах «Газпрома» в Петербурге читайте здесь.