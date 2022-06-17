В Финляндию теперь автомобилистов не пускают с канистрами с бензином: санкции же

До сих пор правила ввоза нефтепродуктов позволяли беспошлинно ввозить бензин (и дизтопливо) в бензобаке машины, а также в переносной канистре объемом не более 10 литров. Этим пользовались как российские путешественники, стремящиеся сэкономить на дорогом финском топливе при поездках, так и сами финские граждане, регулярно пересекающие границу именно для покупки российского дешевого бензина.

Однако с 16 июня оговорка о канистре из правил исключается. «Обновление: Из-за санкций ЕС в отношении России ввозить топливо из России можно только в обычном топливном баке автомобиля. Топливо нельзя перевозить в переносном баке или канистре вместе с автомобилем».

Предупреждения о том, что ввозить бензин в канистре больше нельзя, уже появились на пограничных пунктах пропуска, сообщают читатели «Фонтанки».

Разница в цене бензина в РФ и Финляндии начала стремительно расти еще с прошлого года. Если еще пару лет назад литр самого ходового 95-го бензина на финских заправках стоил 1,3–1,4 евро (100–110 рублей), то уже весной эта цифра уверенно перевалила за 2 евро, а сейчас стремительно приближается к 3 евро. Из-за этого некоторые финны даже вынуждены менять планы на летний отдых, сообщают местные СМИ. Даже при резко укрепившемся рубле, это уже ближе к 180 рублям за литр. При этом в России стоимость автомобильного топлива в этом году практически не растет. Тот же АИ-95 стоит на заправках примерно 52 рубля. Так что разница уже трехкратная.

